Yle: при удалённой работе количество инфарктов заметно снизилось

Как показывает статистика, после начала пандемии весной прошлого года количество пациентов с инфарктом миокарда в финских больницах ощутимо сократилось. Причём похожая тенденция наблюдается и в других странах — например, в США. По мнению специалистов, основная причина здесь связана с окружающей обстановкой, включая переход на удалённую работу, которая снижает общий уровень стресса, сообщает Yle.
Финский институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) запустил масштабное исследование, касающееся сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии COVID-19. Как показывает статистика, весной прошлого года количество пациентов, поступивших в больницу с инфарктом миокарда, уменьшилось на 30% — если сравнивать с показателями до начала пандемии и массового карантина, сообщает Yle.
По мнению специалистов, главная причина этого кроется в окружающей обстановке, а не в генетических факторах. Об этом рассказал в интервью Yle Мика Лайне, главный врач кардиологического отделения медицинского округа Хельсинки и провинции Уусимаа. По его словам, при этом до 90% пациентов этого округа, которые попали в больницу с инфарктом в возрасте до 50 лет, составляли курильщики.
Дело в том, что гормоны стресса обычно повышают артериальное давление, а в некоторых случаях могут спроцовировать аритмию, поясняется в статье. Специалисты предполагают, что удалённая работа и более свободный график снижают уровень стресса и тем самым позитивно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы сотрудников.
Похожая тенденция наблюдалась и в США — там количество пациентов с инфарктом год назад уменьшилось на 40%, сообщается в статье. В то же время нет детальной статистики по инфарктам среди тех людей, которые не имеют возможность работать удалённо, поясняет автор.
За период пандемии в Финляндии сократилось также количество ишемических инсультов, то есть инфарктов мозга. Как отметил Лайне, количество инфарктов у финнов по статистике за прошлый год явно снизилось. И причина, по его мнению, вовсе не в том, что люди в карантин могли реже обращаться к врачу, заключает Yle.
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