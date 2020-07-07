Daily Mail: ожирение, облысение, морщины — эксперты показали, во что превратят человека 25 лет удалёнки

Эксперты в сфере психологии и фитнеса создали модель человека, наглядно демонстрирующую то, как могут выглядеть британцы в том случае, если будут всю свою жизнь работать из дома, пишет Daily Mail.

Работницу с удалёнки 2045 года зовут Сьюзен. И выглядит она пугающе, отмечает британский таблоид. Сьюзен страдает от сгорбленных плеч, двойного подбородка, ожирения и «цифрового перенапряжения зрения» — сухость и покраснение глаз из-за того, что она весь пялится в экран монитора.

По словам экспертов из компании DirectlyApply, созданная ими модель изображает то, как работа в изоляции может сказаться на нашем теле в том случае, если мы не предпримем шаги, чтобы избежать подобного исхода.

И хотя многие люди, работающие с удалёнки из-за коронавирусной самоизоляции, наслаждаются удобной рабочей одеждой и возможностью поспать подольше, однако долгосрочные последствия подобной работы для нашего тела перевешивают все её преимущества.

«На фоне того, как карантин вынудил людей по всему миру принять участие в крупнейшем в мире эксперименте по работе с удалёнки, наша обычная интерпретация этой привилегии изменилась навсегда, — сказал представитель DirectlyApply. — И хотя необходимость перебираться лишь от кровати к столу и обратно предоставляет вам больше свободного времени и независимости, стоит ли всё это будущих последствий для вашего ума и тела?»

Далее издание подробно рассматривает вопрос о том, с какими конкретно проблемами столкнулась Сьюзен в 2045 году.

Помимо упомянутого выше синдрома компьютерного зрения с покраснением и сухостью глаз, у неё так называемая шея эпохи высоких технологий (tech neck). Речь идёт о ненормальном искривлении шейного отдела позвоночника, образующемся из-за постоянной работы со смартфона или ноутбука. Всё это сопровождается болью или болезненными ощущениями в плечах и шее.

Ещё одна проблема Сьюзен — потеря волос и задержка роста новых волос, спровоцированные дефицитом витамина D в организме. Как поясняет издание, человек получает его, находясь на солнце. Кроме того, нехватка витаминов D и B-12 привела к тому, что у Сьюзен бледная, тусклая и морщинистая кожа.

А из-за того, что она весь день проводит за экранами компьютера и других гаджетов, у неё образовались тёмные круги под глазами.

Малоподвижный образ жизни, постоянные перекусы и долгое время, проведённое дома, довели её до ожирения.

И, наконец, последняя серьёзная проблема Сьюзен — повышенный уровень стресса. Из-за отсутствия общения с людьми и переработками в течение длительного времени в организме образуется большое количество гормона кортизола, который повышает кровяное давление и наносит вред нашему физическому здоровью, сообщает Daily Mail.