ABC: «расслабились» — США бьют новые рекорды по коронавирусной заболеваемости

Штату Калифорния пришлось вновь ввести ряд ограничений на жизнь граждан после того, как в США был вновь зафиксирован взрывной рост числа заболевших коронавирусом, передаёт ABC News. Как отмечает канал, система здравоохранения работает на пределе, что, однако, не мешает некоторым американцам устраивать коронавирусные вечеринки и заключать пари, кто из них быстрее заразится.

Этим утром Калифорния решила откатить меры по открытию экономики, учитывая, что количество новых случаев заболевания коронавирусом показало взрывной рост.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор штата Калифорния: Если подвести итог, то распространение этого вируса продолжается весьма тревожными темпами.

70 процентов штатов теперь следуют новым ограничениям. Ресторанам, винодельням и кинотеатрам запрещено вести дела внутри помещений, а все до последнего пляжи в Лос-Анджелесе закрыты.

ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса: Я знаю, что мы устали. Я знаю, что мы расслабились. Я знаю, что кое-кто из вас считает, что мы неуязвимы. Но эта болезнь напомнила нам, что это не так.

На севере, в области залива, станции тестирования не справляются с нагрузкой. В одном месте неподалёку от Окленда утверждают, что хотя они и делают по 500 тестов в день, им пришлось отказывать людям в приёме уже к полудню. Но врачи штата говорят, что отсутствие возможностей для тестирования — это не единственное, что им мешает.

ЖЕНЩИНА: Сегодня оказалось, что у нас недостаточно мазков для тестов, которые нам надо будет провести в течение следующих двух дней.

Калифорния, где насчитывается почти четверть миллиона случаев заболевания, — это один из четырёх штатов, в которых наблюдаются рекордные всплески количества новых инфекций. В Техасе реанимации работают на пределе возможностей. Только на этой неделе больница Парклэнд в Далласе открыла третье отделение реанимации, чтобы справиться с кризисом.

ВРАЧ: Я просто боюсь, что будет через три недели.

Между тем, даже Пентагону никак не удаётся остановить распространение вируса в рядах военных, в то время как количество заболевших в шести родах войск менее чем за месяц увеличилось более чем в два раза.

Тем временем медперсонал в Майями сообщает, что коронавирус становится для пациентов опаснее.

МЕДСЕСТРА: Такое ощущение, что пациенты поступают к нам в более критическом состоянии, чем во время первой волны.

Кроме того, появляются сообщения о людях, которые пытаются заразиться вирусом намеренно. В Алабаме, по словам властей, студенты университетов устраивают ковидные вечеринки, чтобы узнать, кто из них заболеет первым.

СОНЯ МАККИНСТРИ, член городского совета Таскалусы: Они складывают деньги в банк, и тот кто первый подхватит COVID, забирает всю сумму.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Новости, которые до нас доходят со всей страны, день ото дня хуже.

В пригороде Нью-Йорка очаг из, по крайней мере, восьми случаев, как оказалось, имеет отношение к домашней вечеринке, на которой в основном присутствовали 20-летние молодые люди. Некоторым из них грозит штраф в две тысячи долларов.

Мэр Нью-Йорка буквально ударил по тормозам в плане ограничений на питание внутри помещений. Подобное решение он принял в то время, как крупные компании вроде Apple и McDonald’s отказались от открытия по всей стране.

Однако Главная лига бейсбола всё же вновь вышла на поле — на весеннюю тренировку, часть 2. Когда тренер команды Chicago Cubs Томми Хоттови рассказывал о его борьбе с вирусом и о том, какой урон он нанёс его семье, в его глазах стояли слёзы.

ТОММИ ХОТТОВИ, тренер команды Chicago Cubs: По-прежнему какое-то чувство нереальности. Это как-то неправильно. Но мы как-то это пережили.

Прошлым вечером фанаты смогли посмотреть первый матч. В рамках университетской прибрежной лиги команда Savannah Bananas схлестнулась с Macon Bacon. За матчем с трибун наблюдали зрители.

МЕГАН ТЕВРИЗИАН, ABC News: Однако этим утром появилось жёсткое напоминание об уроне, который наносит вирус. Всего лишь за четыре месяца от COVID-19 умерло больше американцев, чем погибло за 18 месяцев участия США в Первой мировой и во время войн в Афганистане и Ираке, вместе взятых.

Дата выхода в эфир 02 июля 2020 года.