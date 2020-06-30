Guardian: больше не сила добра — европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

Большинство жителей Европы утратили доверие к Америке после вспышки COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на новый опрос общественного мнения. Согласно исследованию, граждане ЕС всё меньше воспринимают США в качестве лидера или надёжного союзника.

Кризис коронавируса вызвал резкое ухудшение восприятия США в глазах европейцев. Об этом свидетельствуют новые обширные опросы, проведённые по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет The Guardian.

Более 60% респондентов в Германии, Франции, Испании, Дании и Португалии заявили, что утратили доверие к Америке как к мировому лидеру. Согласно исследованию, пандемический шок «травмировал» граждан ЕС, вызвав у них чувства «одиночества и уязвимости».

Почти во всех опрошенных странах большинство людей заявили, что стали негативнее воспринимать США после вспышки COVID-19. Отрицательное отношение к Америке было наиболее заметно в Дании (71%), Португалии (70%), Франции (68%), Германии (65%) и Испании (64%).

В своём анализе данных политические эксперты Сьюзи Деннисон и Павел Зерка утверждают, что доверие к США «оказалось подорванным». В качестве причин они называют неудачные попытки страны преодолеть кризис здравоохранения и в полной мере поддерживать трансатлантический альянс.

В недавнем интервью The Guardian канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что миру стоит отвыкнуть от мысли, что Америка всё ещё стремится стать мировым лидером. Опрос показывает, что общественное мнение уже осознаёт эту перемену.

«Доверие европейцев к США исчезло, — говорится в докладе. — Многие были потрясены хаотическим ответом (американцев. — ИноТВ) на COVID-19; отсутствием солидарности с европейцами, которое они показали 12 марта, закрыв границы с членами шенгенской зоны; и отсутствием их руководящей роли в решении проблемы коронавирусного кризиса на глобальном уровне — или хотя бы их участия в решении этой проблемы (если исключить словесную перепалку со Всемирной организацией здравоохранения)».

Уверенность в будущем трансатлантического партнёрства настолько низкая, что только 2% респондентов в Германии и 3% во Франции заявили, что ожидают американской помощи для восстановления экономики ЕС. «Европейцы усвоили тот факт, что США больше не являются безусловным другом для Европы в трудные времена», — предполагает Деннисон.

Анализ ECFR свидетельствует о том, что изменение настроения европейцев не ограничивается враждебностью по отношению к Дональду Трампу или плохим обращением его администрации со вспышкой вируса в США. Его авторы считают, что в настоящий момент в ЕС существует более глубокая неуверенность в том, что Америка является силой, действующей во благо, привержена многосторонности и способна руководить миром.

Трамп никогда не скрывал своей антипатии к ЕС. Он обвинял европейские страны в том, что они «обдирают» США в торговле. Кроме того, недавно он приказал вывести 10 тыс. американских солдат из Германии, напоминает издание.

Авторы исследования приходят к выводу, что, если США не возглавят многостороннюю систему, то европейцы захотят, чтобы ЕС взял на себя большую ответственность при решении международных проблем, включая пандемии и чрезвычайные климатические ситуации.

Опрос также показал, что отношение к России в целом осталось неизменным. Исключение составляет Италия, где почти четверть респондентов заявили, что они воспринимают страну более позитивно в результате пандемии. На начальном этапе чрезвычайной ситуации в стране Москва направила помощь в Ломбардию, наиболее пострадавшую от коронавируса, отмечает The Guardian.