Guardian: «день тревоги» — половина британцев призывает отложить отмену ограничений

Эксперты и рядовые жители Великобритании выразили обеспокоенность снятием ограничительных мер, вызванных коронавирусом, 19 июля, передаёт The Guardian. В стране опасаются, что решение правительства приведёт к росту числа заболевших, а также поставит под угрозу людей в зоне риска.

Половина жителей Великобритании выступили за отсрочку так называемого дня свободы, когда в стране будут сняты ограничения в рамках борьбы с COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на опрос агентства Opinium.

После того как на этой неделе медики и учёные призвали премьер-министра Бориса Джонсона отказаться от планов по снятию ограничительных мер 19 июля из-за рисков появления новых штаммов коронавируса, региональные политики по всей стране выступили против решения правительства.

В частности, мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что Лондон принимает «неразумные решения». Политик предупредил, что в условиях стремительного роста заболеваемости коронавирусом «день свободы» может превратиться в «день тревоги» для огромного числа людей, находящихся в зоне риска.

«Правительство ошибается, представляя всё происходящее как вопрос чисто личного выбора. Это не так. Множество людей в зоне риска вынуждены пользоваться общественным транспортом и лично ходить за продуктами. Именно поэтому ношение масок в этих местах должно остаться обязательным», — отметил Бернхэм, добавив, что будет «настоятельно рекомендовать» жителям Большого Манчестера продолжать носить маски в общественном транспорте.

Мэр Лондона Садик Хан также высказался за продолжение ношения масок на всех видах транспорта и назвал это самой простой и безопасной мерой по борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, по словам Хана, маски дают лондонцам уверенность при пользовании общественным транспортом, что «жизненно важно для восстановления экономики».

Однако растёт обеспокоенность планами правительства и среди рядовых британцев. Так, опрос агентства Opinium показал, что 73% жителей Соединённого Королевства считают, что ношение масок в общественном транспорте должно оставаться обязательным требованием.

50% респондентов сочли, что дату отмены подавляющего большинства ограничительных мер, 19 июля, следует перенести. В свою очередь, за планы правительства высказался 31% опрошенных. При этом за снятие ограничений до 19 июля выступили и вовсе всего 10% британцев.

Ожидается, что Джонсон и министр здравоохранения Саджид Джавид подтвердят планы отменить социальное дистанцирование, снять ограничения на собрания людей, разрешить возобновление работы всех предприятий. Кроме того, правительство откажется от рекомендации по удалённой работе, несмотря на то что в прошлую пятницу в Великобритании заболеваемость COVID-19 поднялась до рекордного с начала февраля уровня.

Как напоминает The Guardian, в Национальной службе здравоохранения Англии предупредили, что отказ от требования по обязательному ношению масок в больницах приведёт к росту числа заболевших, в том числе среди медицинских работников. Более того, это усугубит отставание в проведении операций, не связанных с коронавирусом, которое в настоящее время составляет более пяти млн.

«Мы все беспокоимся о том, как нам обеспечить ношение масок на наших объектах после 19 числа. Мы уже сталкиваемся с огромными проблемами, связанными с соблюдением этого требования, и у нас нет реальных средств для обеспечения его соблюдения», — заявила генеральный директор Фонда Национальной службы здравоохранения для женщин и детей Бирмингема Сара-Джейн Марш.

Против планов по снятию ограничений выступили и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове, не называя имён, сочла «аморальным, неэтичным и ненаучным» решение позволить коронавирусу распространяться в отсутствие «проверенных действий», которые «спасают жизни», сообщает The Guardian.