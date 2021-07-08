N-TV: чемпионат Европы по футболу привёл к тысячам новых заражений

00:25
Кейн повторил рекорд Линекера по голам за Англию на Евро и ЧМ
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
00:21
В Дубае рассказали детали о взрыве в порту
Пожар, возникший возле взрыва в порту Дубая, удалось локализовать. В результате инцидента погибших и пострадавших нет, пришвартованные корабли не пострадали.
00:13
Кейн вывел вперёд Англию в полуфинале Евро-2020 с Данией
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
00:12
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 184 324 026 случаев коронавирусной инфекции. За сутки же было выявлено 368 874 заболевших COVID-19.
00:11
Маккели назначил пенальти в ворота Дании на 102-й минуте
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
00:09
Евро-2020 стал третьим турниром чемпионатов Европы и мира по количеству матчей с дополнительным временем
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
00:01
Англия и Дания сыграют седьмой матч с дополнительным временем на Евро-2020
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
23:59
Специалист объяснил принцип работы вакцины
Вакцинолог Михаил Костинов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил таксисту Алексею Спирину, как работают вакцины.
23:53
Англия и Дания завершили вничью основное время полуфинала Евро-2020
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
23:45
В порту Дубая произошёл взрыв
В Дубае произошёл сильный взрыв в городском порту.
23:38
РЖД рассматривает создание новой ж/д ветки в сторону Тихого океана
Гендиректор РЖД Олег Белозёров сообщил, что компания совместно с коллегами, вывозящими уголь, рассматривает строительство новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана, не прилегающей к Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям.
23:36
Маккели не назначил пенальти в ворота Дании на 73-й минуте
Нидерландский арбитр Данни Маккели не назначил пенальти в ворота сборной Дании на 73-й минуте полуфинального матча чемпионата Европы по футболу с национальной командой Англии.
23:25
Врач прокомментировала вопросы Виктории Бони о последствиях прививок
Врач-педиатр Анна Левадная в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала вопросы телеведущей Виктории Бони о «прививках женщинам в Африке, которые повлекли за собой бесплодие».
23:20
Дамсгор стал самым молодым датчанином, забившим гол в плей-офф Евро
Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор стал самым молодым автором гола в истории национальной команды в плей-офф чемпионатов Европы по футболу.
23:10
Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова одержали победу над чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой в матче 1/4 финала турнира Большого шлема — Уимблдона.
23:09
Госдеп отрицает причастность США к убийству президента Гаити
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты категорически отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза и называют «абсолютно ложными» сообщения о том, что нападавшие являлись представителями Управления по борьбе с наркотиками США.
23:09
Магуайр получил первую жёлтую карточку в полуфинале Евро-2020 Англия — Дания
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
23:00
Дамсгор забил первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020
Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор забил первый мяч прямым ударом со штрафного на чемпионате Европы по футболу — 2020.
22:50
Пикфорд установил рекорд сборной Англии по количеству минут без пропущенных мячей
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд для национальной команды по количеству минут без пропущенных мячей.
22:48
Врач-педиатр высказалась о проблемах в образовании медработников
Врач-педиатр Анна Левадная в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказалась о недоверии к медицине и ложных медотводах на фоне отказа некоторых людей вакцинироваться от коронавируса.
22:45
Англия и Дания играют вничью после первого тайма полуфинала Евро-2020
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
22:45
В Оренбургской области рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём
На заседании правительства Оренбургской области обсудили работу по обеспечению детей-сирот жильём.
22:41
Англия сравняла счёт в полуфинале Евро-2020 с Данией
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
22:33
Англия пропустила первый гол на Евро-2020
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
22:32
В Петербурге рассказали об итогах ЕГЭ
В Санкт-Петербурге завершился основной период сдачи Единого госэкзамена. В 2021 году испытания прошли более 40 тыс. человек, в том числе 29 672 выпускника этого года.
22:31
Дамсгор открыл счёт в полуфинале Евро-2020 Англия — Дания
Сборные Англии и Дании проводят матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
22:30
Биолог прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Подмосковье
Кандидат биологических наук Анна Банникова прокомментировала сообщения о росте популяции ежей в Московской области.
22:29
Умер Роберт Дауни — старший
Режиссёр и актёр Роберт Дауни — старший скончался в США в возрасте 85 лет.
22:28
Хачанов прокомментировал поражение от Шаповалова в четвертьфинале Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от канадца Дениса Шаповалова в матче 1/4 финала турнира Большого шлема — Уимблдона.
22:20
Лебедев рассказал о проблемах с QR-кодами у иностранцев в Москве
Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит», когда приезжающие из Санкт-Петербурга люди не могут использовать результаты своего ПЦР-теста в Москве. Также он пожаловался на то, что привившиеся за границей иностранцы не могут получить в российской столице QR-код.
22:18
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Волгоградской области
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности с 8 по 10 июля в Волгоградской области.
22:17
В Перми завели дело по факту подделки документов о тестах на COVID-19
В Перми завели уголовное дело по факту подделки документов о тестах на COVID-19.
22:17
Доминикана изучает возможное проникновение убийц президента Гаити в свою страну
Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию.
22:15
Берреттини победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона
Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/4 финала турнира Большого шлема — Уимблдона.
22:06
Тактаров высказался о возможном финале Евро-2020
Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о возможном финале чемпионата Европы по футболу — 2020.
22:04
Лебедев призвал не называть варианты коронавируса штаммами
Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит», когда редакторы, освещая тему пандемии, называют варианты коронавируса штаммами.
22:00
Росстат сообщил о росте цен на стройматериалы в России
Стройматериалы в России за июнь подорожали на 6,75%, об этом свидетельствуют данные Росстата. С начала года они подорожали на 19,63%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
21:57
Артемий Лебедев рассказал, что его «бесит» отказ людей прививаться от COVID-19
Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит» в ситуации вокруг пандемии коронавируса.
21:56
В Москве закупят ещё 200 автомобилей скорой помощи
В Москве планируют закупить ещё 200 автомобилей скорой помощи. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
21:50
Сака станет самым молодым англичанином, который выйдет в стартовом составе в полуфинале Евро или ЧМ
Полузащитник сборной Англии Букайо Сака выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 против национальной команды Дании.
21:47
«Локомотив» уступил «Арису» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» потерпел поражение от салоникского «Ариса» в товарищеском матче.
21:42
Минздрав утвердил порядок направления на углублённую диспансеризацию
Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию, приоритет получат перенёсшие COVID-19.
21:32
СМИ: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Власти Японии рассматривают возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.
21:29
В Минобороны Украины сообщили о создании «москитного» флота
Министр обороны Андрей Таран сообщил о создании на Украине «москитного» флота из малых боевых кораблей.
21:27
У железнодорожной станции в Севастополе обезвредили боеприпас времён войны
В районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
21:24
В Москве в июне побили рекорд по оформлению льготной ипотеки
Общая сумма выданных ипотечных кредитов по льготной программе в Москве в июне 2021 года составила 46,9 млрд рублей.
21:23
Сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионате мира
Пресс-служба сборной России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме национальной команды на чемпионате мира 2021 года.
21:17
В «Школе современной пьесы» представят четыре премьеры в новом сезоне
В театре «Школа современной пьесы» планируют представить четыре премьеры в будущем сезоне.
21:17
Власти Гаити заявили, что президента страны убила группа иностранцев
Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, по предварительным данным, совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа.
21:16
СМИ: В стратегии развития «Локомотива» есть пункт о победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко написал стратегию развития клуба для совета директоров.