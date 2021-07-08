N-TV: чемпионат Европы по футболу привёл к тысячам новых заражений

Проведение чемпионата Европы по футболу привело к возникновению более 2500 новых заражений коронавирусом, пишет N-TV, ссылаясь на исследование ECDC. По словам сотрудницы ECDC Вики Лефвер, такое развитие событий не стало неожиданным из-за нового «дельта»-штамма коронавируса, который не принимался в расчёт при подготовке к турниру.

Согласно подсчётам европейского здравоохранительного ведомства ECDC, проведение футбольного чемпионата Европы привело на данный момент к более чем 2500 новым заражениям коронавирусом, пишет N-TV. Также отмечается, что третья неделя турнира сопровождалась особенно резким ростом заболеваемости.

По словам сотрудницы ECDC Вики Лефевр, наиболее затронутой оказалась Шотландия, на которую пришёлся 1991 случай заражений. Издание отмечает, что шотландская сборная проводила матчи группового этапа в Глазго и в Лондоне, где распространяется новый «дельта»-штамм коронавируса. Кроме того, 436 заражений было зафиксировано в Финляндии — в первую очередь после того, как финская сборная проводила свои матчи в Санкт-Петербурге.

Определить, где именно заразились фанаты, практически невозможно, пишет N-TV. Они могли подцепить инфекцию на стадионе, в фан-зонах, во время поездки или же вовсе во время прогулок и встреч до игр.

Вики Лефевр заявила, что в свете нынешней ситуации с коронавирусом подобные последствия проведения чемпионата Европы не стали неожиданностью. Она также отметила, что во время подготовки к турниру «дельта»-штамм коронавируса ещё не был «на повестке дня».