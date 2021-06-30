Euronews: «дельта-вариант» коронавируса подстегнул рост заболеваемости в Европе

Распространение новых разновидностей коронавируса в Европе вынуждает разные страны вводить всё новые ограничения, несмотря на призывы Еврокомиссии действовать согласованно. Именно с «дельта-вариантом» коронавируса эксперты связывают новый рост заболеваемости в странах ЕС и в России, передаёт Euronews. Негативную роль в переносе инфекции среди болельщиков сыграл и Чемпионат Европы по футболу.

После уверенного снижения заболеваемости COVID-19 эпидемические показатели в Европе снова ухудшаются. Это связывают с распространением так называемого индийского штамма — «дельта-варианта» коронавируса.



В России количество активных случаев с июня увеличилось на 40% — по официальным данным, почти до 375 тыс. Практически у всех «дельта-вариант» коронавируса. Похожая картина со штаммами в Великобритании, где сейчас болеют около 100 тыс. человек.



Распространение новых разновидностей инфекции уже становится основанием для новых ограничений. Так, Германия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Португалии. Еврокомиссия призывает согласовывать такие решения.



КРИСТИАН ВИГАНД, официальный представитель Еврокомиссии: Важно, чтобы о любых чрезвычайных мерах как можно скорее информировали Еврокомиссию и другие страны союза. Государства — члены ЕС должны следовать согласованным рекомендациям о введении таких жёстких ограничений, как карантин, без запрета на путешествия. Решения Германии, кажется, не вполне согласуются с этим.



Свою роль играет и Чемпионат Европы по футболу. В Финляндии под угрозой срыва оказался план отмены санитарных ограничений. И связывают это, в том числе, с болельщиками: по данным Минздрава, по меньшей мере 300 финнов заразились коронавирусом во время поездок на матчи «Евро» — в частности, в Петербург.



Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.