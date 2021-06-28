Euronews: Европа борется с высокозаразным «индийским штаммом» новым карантином и прививками

Немецкие туристы в спешке пытаются вернуться домой до начала действия жёсткого карантина, который вводят власти ФРГ в попытке предотвратить распространение высокозаразного «индийского штамма» COVID-19 из Португалии. Этот штамм был впервые зафиксирован и в Дании. Тем временем Россия борется с очередной волной коронавируса путём активной вакцинации, передаёт Euronews.
Немецкие туристы в Португалии спешат домой: со вторника Германия ужесточает карантин для тех, кто прилетает из этой страны. Пускать на родину из Португалии будут только граждан и резидентов Германии. Им придётся, вне зависимости от наличия отрицательного теста или вакцины, отсидеть дома двухнедельный карантин.
ТУРИСТ: Немного грустно, конечно. Мы собирались дольше пробыть в Португалии. Мы расстроены.
Россия борется с очередной волной коронавируса, вызванного высокотрансмиссивным дельта-штаммом. В воскресенье в Москве зарегистрировали самый высокий ежедневный показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии. В стране активизировалась прививочная кампания.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА, центр вакцинации в Москве: Очень неприятная болезнь и очень тяжело протекает. Болели в самое первое время, в апреле. И больше такого не хотим.
А в Дании тем временем зафиксирован первый случай заражения штаммом «дельта+». Речь идёт об очередной мутации коронавируса, которая, по оценкам экспертов, бьёт рекорды контагиозности. Учёные говорят, что двух доз вакцины должно быть достаточно для защиты.
Запад целенаправленно вмешивается во внутренние дела Мьянмы, заявил председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса», рассказал, что решения о проведении массовых мероприятий принимают местные власти на основе требований санитарных служб.
Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни лет от последствий коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь группы Вера Воронина.
В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу сообщили, что «за первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов».
Евросоюз не планирует ослаблять оказываемое давление на власти Белоруссии до тех пор, пока внутри страны не изменится политическая ситуация, заявила по видеосвязи на франко-германской парламентской ассамблее канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о важности зафиксированного отсутствия взаимных территориальных претензий между Россией и Китаем.
Сборы командиров соединений Сухопутных войск ВС России под Оренбургом завершились масштабными учениями, которые проводились для демонстрации новых способов и форм ведения боевых действий руководящему составу органов боевой подготовки и командирам соединений Вооружённых сил России.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы.
Один из руководителей футбольного клуба «Браавос» Александр Челышев ответил на вопрос, обращались ли в клуб из правоохранительных органов по поводу смерти игрока на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ).