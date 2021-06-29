France 24: медленная вакцинация и вариант «дельта» вынудили Австралию уйти на карантин

Распространение более заразного индийского варианта коронавируса подтолкнуло власти Австралии снова ввести ограничения в большинстве штатов и территорий, а в Сиднее и Дарвине объявить карантин. При этом вакцинация в стране идёт медленными темпами из-за недостаточных поставок, недоверия населения к вакцине AstraZeneca и отсутствия других вакцин, передаёт France 24

В Австралии наступила новая фаза пандемии. От Сиднея до Перта и Брисбена, около 80 процентов австралийцев теперь попадают под какой-либо вид ограничений после сообщений об обнаружении очень заразного варианта «дельта» в пяти из восьми штатов и территорий страны. Эти меры — одни из самых распространённых со времени общенационального карантина на ранних этапах пандемии.

АНАСТЕЙША ПАЛАЩУК, премьер-министр штата Квинсленд: Следующие 24—48 часов станут решающими в Квинсленде. Но я действительно очень хочу, чтобы жители Квинсленда снова начали носить эти маски, особенно в юго-восточном регионе.

В Дарвине и окружающих его областях в Северной территории ввели локдаун до пятницы.

МАЙКЛ ГАННЕР, главный министр Северной территории: Это трудное время для территории и всех её жителей. Как я говорил, это пока самая большая угроза, самое большое испытание для нас.

Однако самый крупный очаг находится в Сиднее, где сейчас введён двухнедельный карантин. Десятки людей получили положительные результаты после того, как заразился водитель, который перевозил пассажиров международных рейсов из аэропорта. Новые очаги привлекли внимание к медленной вакцинации в стране на фоне боязни вакцины AstraZeneca и ограниченных поставок других вакцин.

БИЛЛ БОУТЕЛЛ, советник в сфере здравоохранения: Мы на самом деле столкнулись с самым серьёзным кризисом в пандемию коронавируса со времени первых дней в феврале-марте прошлого года. Из-за очень скудных поставок и вакцинирования у нас нет того преимущества, чтобы исправить складывающуюся ситуацию.

Теперь власти решили сделать вакцинацию обязательной для сотрудников домов престарелых и заявили, что жители младше 40 лет тоже могут привиться вакциной AstraZeneca, если захотят. Как сообщает Университет Джона Хопкинса, меньше 5 процентов австралийцев прошли полную вакцинацию. В субботу Новая Зеландия приостановила действие договора с Австралией о путешествиях без карантина.