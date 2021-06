DM: британские учёные подозревают Индию в занижении смертности от COVID-19

По мнению британских и других западных экспертов, количество смертей от коронавирусной инфекции в Индии может быть во много раз выше, чем показывает официальная статистика. Согласно некоторым оценкам, число погибших там может достигать уже двух миллионов человек. Также есть предположения, что из-за недостаточного тестирования статистика в Индии учитывает лишь менее 5% от всех случаев заражения, пишет Daily Mail.

Реальное число погибших от COVID-19 в Индии может достигать уже около 2 млн человек, предполагают британские учёные из Мидлсекского университета. По предположениям британских экспертов, данные официальной статистики о 395 тыс. умерших могут быть занижены как минимум в пять раз. В то время как американские исследователи полагают, что в Индии выявляют лишь от 3% до 5% всех заражений COVID-19 из-за плохой системы тестирования, сообщает Daily Mail.



В свою очередь, индийское правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отрицает обвинения западных экспертов в том, что власти якобы занижают статистику по смертности и скрывают катастрофические последствия крайне заразного штамма «дельта», который был впервые выявлен именно в Индии, отмечается в статье. По официальным данным, число жертв COVID-19 в Индии, население которой составляет около 1,4 млрд человек, уже превысило 395 тыс. умерших.



Однако британские учёные не отказываются от своих подозрений. В частности, как сообщалось в статье The Wall Street Journal, математик из Мидлсекского университета Мурад Банаджи уверен, что реальное число погибших в Индии может быть примерно в пять раз больше, чем сообщалось ранее, и достигать 2 млн человек. Такая оценка основывается, в частности, на данных о смертности и серологических исследованиях, которые показывают наличие антител у жителей Индии.



Ранее в интервью The Hindu Times этот же британский эксперт заявил, что степень занижения данных в официальной статистике, вероятно, может варьироваться от штата к штату, и даже в пределах одного штата ситуация с точностью даннных в городских и сельских районах может заметно различаться. «Многие оценки основаны на данных за 2020 год. Ещё слишком рано говорить о том, была ли статистика занижена ещё больше во время нынешней «волны» заражений, но по мере поступления новых данных это станет понятнее», — пояснил Банаджи.



По его мнению, повышенная скорость распространения COVID-19 во время новой волны могла означать, что меньшее количество умерших подвергалось анализу. При этом меньшему количеству заболевших была оказана помощь в больницах и больше заражённых умерло дома, полагает британский эксперт. Все эти факторы в сумме, по его мнению, способствуют тому, что официальная статистика окажется заметно заниженной, говорится в статье.



Эти новые оценки перекликаются с исследованием, которое проводили в прошлом месяце журналисты американского издания The New York Times. По их сведениям, реальное число жертв коронавируса в Индии уже может достигать 1,6 млн человек. Журналисты опросили более десятка экспертов и пришли к выводу, что получить чёткое представление даже об общем количестве заражений COVID-19 в Индии довольно сложно из-за плохого ведения учёта и отсутствия всеобщего тестирования, поясняется в статье.



По словам экспертов, статистика может быть заметно занижена в связи с недостаточным количеством тестов в стране, переполненными больницами, а также отсутствием необходимого доступа к услугам в сфере здравоохранения в сельских районах страны. Это может означать, что многие умирают от коронавируса не в больнице, а у себя дома, особенно в сельской местности, и поэтому их не учитывают в общей статистике жертв COVID-19.



При этом многие семьи не хотят сообщать властям, что их близкие умерли именно от коронавируса. Кроме того, система регистрации смертей в Индии также не отличается надёжностью и зачастую никакого обследования умерших не производится, говорится в статье. В Индии также впервые был выявлен новый штамм «дельта», который является крайне заразным и уже спровоцировал новые вспышки COVID-19 в Великобритании и других странах.



В целом в Индии было официально зарегистрировано уже более 30 млн случаев заражения коронавирусом. Между тем учёные из Вашингтонского университета подозревают, что Индия смогла выявить лишь от 3% до 5% всех случаев COVID-19 в стране из-за недостаточного тестирования, пишет Daily Mail.



Согласно опубликованному в прошлом месяце отчёту Всемирной организации здравоохранения, общее число погибших во всём мире также может быть в два или даже в три раза выше, чем сообщалось ранее. Несмотря на это, правительство Индии отрицает все обвинения в том, что в стране якобы занижается статистика смертности, и отказывается вносить какие-то поправки в список жертв COVID-19, говорится в статье.