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24 Horas: индийский штамм коронавируса охватил уже полмира

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вариант коронавируса «дельта» охватил уже полмира, передаёт Canal 24 Horas TV. При этом, как предрекают эксперты из Германии и США, осенью индийский штамм станет крупной пандемической проблемой, и его главной мишенью будут те, кто не прошёл вакцинацию.
Сперва Индия, а теперь — полмира. Вариант «дельта» присутствует в более чем 70 странах и уже добрался до Китая. Первая вспышка была обнаружена в Дунгуане. Там днём и ночью идёт массовое тестирование. В нескольких районах введены ограничения.

Вариант «дельта» на 80% более заразен первоначального вируса. Он более агрессивен, провоцирует больше госпитализаций и представляет собой серьёзную угрозу, поскольку может сократить защиту, обеспечиваемую первой дозой вакцины, на 17%.

Возможно, по этой причине в прошлые выходные жители Лондона начали массово вакцинироваться. Вариант «дельта» колонизировал Соединённое Королевство и практически полностью вытеснил местную мутацию вируса. Девять из десяти заражений вызваны этим вариантом. Его экспансия отсрочила снятие ограничений в стране, которое, согласно изначальным планам, должно было произойти сегодня.

Индийский вариант также привёл к резкому росту заболеваемости в Москве, где 90% заражений вызваны этим штаммом, и в Лиссабоне, где с ним связаны 60% новых случаев. В эти выходные в последнем были усилены ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Из-за двух вспышек индийского варианта в школах Израилю пришлось свернуть ранее предпринятые шаги: в помещениях вновь нужно носить маску.

Осенью вариант «дельта» станет крупной пандемической проблемой, предрекают эксперты из США и Германии. Его мишенью станут те, кто не прошёл вакцинацию.

Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года.
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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