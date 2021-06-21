HDN: «восходящая звезда туризма» — на курортах Турции ожидают наплыв россиян и европейцев

Турецкий турбизнес рассчитывает, что после возобновления всех авиарейсов из России в Турцию хлынет поток российских отдыхающих, пишет Hürriyet Daily News. Владельцы гостиниц также надеются, что страны Европы последуют этому примеру и восстановят авиаперевозки после оценки мер безопасности, принятых на турецких курортах.

С полным возобновлением авиасообщения между Турцией и Россией работники турбизнеса ожидают, что с июля россияне наводнят турецкие курорты, сообщает Hürriyet Daily News.

«Я думаю, в скором времени мы можем зарегистрировать почти миллион бронирований из России», — заявил Али Кызылдаш, генеральный директор отеля класса люкс Calista в городе Белек в Анталии. Его гостиница стала одной из немногих туристических объектов, которые посетила с проверкой российская делегация. По словам Кызылдаша, делегация осмотрела систему санитарной безопасности, которую развернули в Анталии и используют уже второй год. «У нас проходят проверки министерств туризма, здравоохранения и внутренних дел пять раз в неделю, — утверждает директор отеля. — Наша система настолько детализированная, что мы не можем продемонстрировать все её стороны за 10 дней. Мы знали, что наша система работает хорошо, и показали это им».

Как напоминает издание, Россия с завтрашнего дня восстанавливает все авиаперевозки в Турцию. Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова заявила на правительственном совещании, что такое решение было принято после оценки российскими экспертами мер безопасности, принятых на турецких курортах.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой в Twitter приветствовал такой шаг Кремля. «Возобновление Россией полётов в нашу страну с 22 июня свидетельствует о доверии между нашими странами в области безопасного туризма, — написал Эрсой. — Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем пожинать плоды нашей дипломатической переписки с другими странами, как с Россией».

Глава Средиземноморской туристической ассоциации отельеров (AKTOB) и член совета директоров Агентства по поддержке и развитию туризма Эркан Ягджы отмечает, что до России такое же решение приняла Германия, а несколько других европейских стран последовали её примеру. Теперь, после открытия российского направления, туроператоры ожидают «начала большой туристической мобильности».

Глава Ассоциации отельеров из Манавгат-Сиде (MASTOB) Дженгиз Хайдар Барут предсказывал положительное решение россиян, потому что санитарно-гигиенические стандарты на их курортах значительно повысились, чем два года назад. «Нашей целью являются скандинавский, датский, бельгийский и британский рынок, — приводит его слова Hürriyet Daily News. — Мы приглашаем делегации наблюдателей из этих стран оценить нашу систему санитарной безопасности». При этом председатель сети отелей Rixos Hotels Феттах Таминдже подчёркивает, что благодаря мерам для обеспечения безопасного туризма, приоритетного вакцинирования работников туристической области и высокому показателю привитых людей «Турция является восходящей звездой мирового туризма».