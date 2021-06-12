HDN: Россия «с нетерпением ждёт» открытия Турции

Российские туроператоры и туристы уже заждались отмены ограничений на авиарейсы в Турцию, пишет Hürriyet Daily News. По информации турецкой газеты, представители туристической отрасли России говорят, что власти вот-вот должны снять запрет на перелёты — по некоторым данным, это должно будет произойти не позднее 1 июля.

Российские отдыхающие «с нетерпением ждут» возобновления рейсов в Турцию, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на представителей турсектора и чиновников. По данным издания, правительства обеих стран в последнее время также всё более активно ведут переговоры об отмене ограничений на перелёты, введённых ранее в связи с зафиксированным в Турции ростом заражемости коронавирусной инфекцией.

По данным HDN, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил 9 июня в ходе пресс-конференции, что туроператоры ожидают возобновления полётов в Турцию не позднее 1 июля. «Тому есть объективные причины - снижение заражаемости на курортах Турции. Сейчас порядка 500 тысяч туристов осталось без реализации туров. Поэтому имеется и экономическая составляющая», — приводит его слова турецкое издание. По информации газеты, Барзыкин также сообщил российским СМИ, что российские компании из-за ограничения авиасообщения с Турцией потеряли порядка 5 млрд руб.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин посетовал на то, что российские власти до сих пор не уведомили предприятия о том, когда планируется возобновить перелёты в Турцию, говорится в материале HDN. По данным издания, Горин подчеркнул, что сектор ожидает от правительства соответствующих заявлений не к 21 июня, когда истекает текущий запрет, а уже к 13 июня, поскольку организация рейсов может занять две недели.

В Москве 8 июня прошла встреча между российскими и турецкими дипломатами на уровне заместителей министров, на которой представители обеих стран договорились снять ограничения на перелёты после улучшения ситуации с коронавирусом, пишет HDN.

Как подчёркивается в статье турецкой газеты, Турция остаётся популярным направлением у российских туристов — в 2020 году страну посетили более 2,1 млн россиян, что составило 17% от общего числа иностранных гостей (16 млн).

Россия закрыла авиасообщение с Турцией в середине апреля — несмотря на то, что десятки тысяч россиян уже успели забронировать номера в турецких гостиницах; позже власти страны продлили ограничения на перелёты до 21 июня, заявив, что коронавирусная статистика улучшается в стране слишком медленными темпами, напоминает корреспондент HDN.