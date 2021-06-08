HDN: без россиян и европейцев Турция надеется спасти сезон за счёт внутреннего туризма

В отсутствие иностранных отдыхающих туриндустрия Турции терпит убытки, однако надеется на рекордные продажи путёвок на внутреннем рынке, сообщает Hürriyet Daily News. Постепенное возвращение к нормальной жизни и ускорение темпов вакцинации должно подстегнуть жителей страны, уставших сидеть дома, и в начале июня бюро путешествий прогнозируют активный спрос и рост цен на свои туры.

Туристический бизнес в Турции оказался в тяжёлом положении после введения ограничений на путешествия из России, Великобритании и стран Евросоюза, однако представители сектора этим летом надеются на собственных отдыхающих и ожидают рекордные продажи на внутреннем рынке, пишет Hürriyet Daily News.

Глава бюро путешествий Jolly Tourism Мете Вардар на пресс-конференции в Анталии предположил, что если страна продолжит возвращаться к нормальной жизни теми же темпами, а число вакцинаций вырастет, туриндустрия может достичь самых высоких объёмов продаж на внутреннем рынке за последние 50 лет. «Выяснилось, что хороший отдых так же важен в этот период, как и вакцинация, — цитирует турецкая газета мнение эксперта. — Люди устали сидеть по домам. Мы думаем, людям понадобиться больше каникул в этом году».

Как отмечает Мете Вардар, полученные данные уже подтверждают его теорию. По его словам, точнее оценить ситуацию удастся после 15 июня, однако сейчас турагентства регистрируют активный спрос на внутреннем рынке. «Мы заключили в три раза больше сделок, чем ожидали», — удовлетворённо заявляет руководитель бюро путешествий. В этом году он планирует продать путёвки 370 тыс. человек и ожидает получить $940 млн турецких лир (109 млн). Вардар подчёркивает, что цены на внутреннем рынке после 7 июня вырастут на 40% и могут вырасти ещё больше, потому что зарубежный отдых в полном объёме станет доступен только в 2022 году.

Тем временем Турция постепенно возвращается к нормальной жизни после строгих антиковидных ограничений, и в первый выходной без дневного комендантского часа жители высыпали на улицы. Стамбульцы воспользовались солнечной и тёплой погодой для прогулок в парках и на пляжах. До июля в стране сохраняется комендантский час с 10 часов вечера до 5 часов утра и полный локдаун по воскресеньям, однако с ростом темпов вакцинации правительство может ещё больше ослабить ограничения в ближайшие недели, рассказывает Hürriyet Daily News.