Euronews: Испания открывает двери для привитых туристов

Испания открывает границы для туристов, имеющих прививку от коронавируса, независимо от региона прибытия. Однако, передаёт Euronews, полная вакцинация зарегистрированными в ЕС препаратами должна быть завершена минимум за две недели до даты вылета.

Власти Испании открывают двери для туристов, имеющих прививку от коронавируса — независимо от региона прибытия. С оговоркой: полная вакцинация зарегистрированными в ЕС препаратами должна быть завершена минимум за две недели до даты вылета. Для тех, кто не успел привиться, испанские власти предлагают пройти экспресс-тесты на месте.

В канун сезона отпусков новости из Мадрида порадуют многих, но не британских любителей солнца. Лондон сохранят требование десятидневного карантина для прибывающих из ЕС. На днях власти исключили из списка ковид-безопасных стран Португалию. Британцам, отдыхающим в этой стране, приходится либо готовиться к карантину, либо спешно — до вторника — возвращаться домой.

ЖЕНЩИНА: Мы только прилетели, а теперь должны возвращаться. Отпуска у нас и не было.

МУЖЧИНА: Я в бешенстве, так как лишился половины отпуска. Спешное возвращение, чтобы избежать карантина, обошлось нам в круглую сумму. Мы работаем на себя и не можем сидеть дома десять дней.

В Великобритании с этой недели начинают вакцинировать молодых в возрасте до 30, разрешено привить и подростков. Спешка, считают в Лондоне, оправдана: в стране фиксируют активизацию заражения вариантом Дельта, или индийским штаммом коронавируса, что может повлиять на ранее принятое решение о смягчении ограничений с 21 июня.

МЭТТ ХЭНКОК, министр здравоохранения: В конечном итоге это усложнит наши прогнозы по поводу 21 июня, но не изменит стратегии. Она в том, что мы должны идти и прививаться. Так мы разорвем связь между количеством заболевших и количеством госпитализированных.

Прививать самых юных перед каникулами начинают по всей Европе. Старт кампании дал Европейский регулятор, одобривший применение вакцины Pfizer-BioNTech начиная с 12 лет. Италия открыла запись для подростков одной из первых.

МУЖЧИНА: Я боюсь уколов, поэтому немного тревожусь, но в целом это здорово. Вакцина — это свобода.

На карте Италии сегодня больше нет красных или оранжевых зон, а лишь жёлтые и белые, другими словами, зоны умеренного или низкого риска.

Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.