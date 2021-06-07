Euronews: Испания открывает двери для привитых туристов
Власти Испании открывают двери для туристов, имеющих прививку от коронавируса — независимо от региона прибытия. С оговоркой: полная вакцинация зарегистрированными в ЕС препаратами должна быть завершена минимум за две недели до даты вылета. Для тех, кто не успел привиться, испанские власти предлагают пройти экспресс-тесты на месте.
В канун сезона отпусков новости из Мадрида порадуют многих, но не британских любителей солнца. Лондон сохранят требование десятидневного карантина для прибывающих из ЕС. На днях власти исключили из списка ковид-безопасных стран Португалию. Британцам, отдыхающим в этой стране, приходится либо готовиться к карантину, либо спешно — до вторника — возвращаться домой.
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