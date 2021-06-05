Guardian: для перевозки мусора и туристов — в Амстердаме разрабатывают самоходые роболодки

Учёные из Нидерландов и США разрабатывают совместный проект по созданию беспилотных электрических лодок, которые планируется использовать на каналах Амстердама для перевозки пассажиров и сбора мусора. По оценкам разработчиков, им потребуется ещё несколько лет, чтобы усовершенствовать технологию. Кроме того, придётся преодолеть все законодательные препятствия, включая требования по защите конфиденциальных данных о прохожих на берегу, сообщает The Guardian.
В Амстердаме планируют внедрить беспилотные электрические лодки четырёхметровой длины, которые будут выполнять в будущем такие задачи, как сбор мусора и перевозка пассажиров по каналам. В столице Нидерландов речные каналы традиционно использовались в качестве транспортной артерии, пишет The Guardian. Однако новый проект под названием Roboat направлен на разработку новых способов навигации по водным путям без участия человека.
Как пояснил в беседе с журналистами Стефан ван Дейк, директор по инновациям Амстердамского института перспективных столичных решений, новая технология, которую они разрабатывают в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом, может стать очень актуальной для осуществления сложных операций в порту, когда поблизости находится много различных кораблей, причалов и пирсов. По его словам, это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности благодаря примерению автономных систем, а также повысить эффективность и обеспечить круглосуточную работу без выходных.
«Роболодки» будут оснащены оранжевыми пропеллерами, а также четырьмя устройствами для подруливания, которые питаются от электрической батареи. Они смогут развивать скорость около 4 миль в час и беспрерывно работать от 12 часов до целых суток, в зависимости от типа аккумулятора и нагрузки, поясняет The Guardian. Удалённое управление обеспечивает компьютерная система, обрабатывающая данные, полученные с камер и датчиков, которые сканируют всё вокруг и выявляют как неподвижные, так и движущиеся объекты.
Лодки будут иметь модульную конструкцию, что позволит приспособить их для различных целей, включая перевозку грузов и пассажиров. Одна такая роботизированная электрическая лодка недавно уже смогла проплыть рядом с полноразмерной копией трёхмачтового торгового судна XVIII века «Амстердам», продемонстрировав бок о бок «морское прошлое и будущее города», сообщается в статье. Однако специалистам ещё предстоит «обучить» роботизированные системы маневрировать по каналам Амстердама, которые и так переполнены различными частными и туристическими судами, пишет The Guardian.
Разработчики также говорят, что им потребуется ещё примерно от двух до четырёх лет, чтобы полностью усовершенствовать технологию и гарантировать, что беспилотные лодки смогут абсолютно безопасно перемещаться по узким каналам Амстердама и будут готовы к любой неожиданной ситуацией, с которой они могут при этом столкнуться. Кроме того, прежде чем лодки можно будет запустить в эксплуатацию, придётся ещё преодолеть все законодательные препятствия и урегулировать вопросы, касающиеся соблюдения конфиденциальности, поясняется в статье.
Как рассказал Ван Дейк, они активно сотрудничают в этой сфере с различными ведомствами и законодательными органами, чтобы выяснить, какие конкретные правовые аспекты будет необходимо изменить, чтобы можно было обеспечить полностью автономную работу «роболодок» в рамках правового поля. Он также заверил, что информация с камер не даёт возможности идентифицировать прохожих, поэтому конфиденциальность их частной жизни полностью соблюдается, заключает The Guardian.
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