Guardian: секс без поцелуев — красные фонари в Амстердаме «зажгут» по-новому

После длительного карантина правительство Нидерландов открыло квартал красных фонарей в Амстердаме, сообщает The Guardian. Отмечается, что теперь сотрудницам борделей необходимо будет соблюдать ряд предосторожностей: в частности, проводить регулярную дезинфекцию, мыть руки и стирать постельное бельё после каждого свидания. Кроме того, большинство проституток воздержится от поцелуев.

Знаменитый квартал красных фонарей в Амстердаме вновь открылся после долгого карантина, связанного с коронавирусом, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, все бордели Нидерландов были закрыты в середине марта. Изначально правительство планировало их открытие не раньше сентября, однако сокращение числа случаев заражений побудило сдвинуть дату на более ранний срок.

«Во время карантина множество сотрудников секс-индустрии столкнулись с финансовыми трудностями, так что мы очень счастливы, что, наконец, можем вновь приступить к работе», — приводит издание слова Фелиции Анны, председательницы профсоюза красных фонарей. Она также добавила, что опасалась нехватки клиентов, ввиду того что большинство из них являются туристами, однако, судя по сведениям от её коллег, работа протекает в нормальном режиме.

Как пишет The Guardian, сотрудникам борделей рекомендуется выяснять у клиентов, не было ли у них симптомов коронавируса. Также, введены дополнительные меры предосторожности, включающие в себя дезинфекцию, мытьё рук и стирку постельного белья после каждого свидания. Кроме того, по словам одной из сотрудниц квартала, большинство работниц борделей будут избегать поцелуев.

Издание напоминает, что Нидерланды легализовали проституцию в 2000 году. Согласно официальным данным, сейчас в Амстердаме занято около 7 тысяч проституток.