Bloomberg: без борделей и наркотиков — в Амстердаме решают, как вернуть центр города жителям

Власти нидерландской столицы задумались о её будущем после окончания эпидемии COVID-19. Они предлагают ограничить секс-индустрию и продажу каннабиса в центре города, чтобы уменьшить поток туристов и позволить местному населению спокойно жить и работать в этом районе, сообщает Bloomberg. Впрочем, в прошлом подобные инициативы неоднократно принимались и не увенчались успехом, отмечает издание.

После того, как весной разразилась пандемия коронавируса, 500-летний центр Амстердама стал городом-призраком: позирующие в окнах борделей «квартала красных фонарей» полуобнажённые работницы секс-индустрии исчезли, как и «полчища туристов, которые приезжают сюда, чтобы на них поглазеть». Кофейни, торгующие каннабисом на исторических площадях, также остались без тысяч посетителей, пишет Bloomberg.

Вирус не только привёл к оттоку туристов, но привлёк внимание к тому, что многие годы находилось на поверхности — местные жители потеряли исторический центр города. Теперь идёт борьба за его возвращение, отмечает издание.

«Она (эпидемия. — ИноТВ) показала болезненный факт того, как мало людей на самом деле живет в центре и как мало он может предложить местным жителям, — заявила Bloomberg Маша тен Бруггенкат, которая возглавляет совет центрального округа Амстердама. — Мы должны это изменить».

Многие города и страны обдумывают, что им нужно изменить после завершения пандемии COVID-19. Амстердам, которому 19 млн. туристов ежегодно приносят доход в размере более 6 млрд. евро, ищет наилучший баланс между туристами и местными жителями в центре нидерландской столицы.

Мэр Амстердама Фемке Халсема в конце мая изложила план действий на этот случай. Среди мер, которые она перечислила в письме в местный совет, — покупка недвижимости и ограничение разрешений на туристические услуги, чтобы старый город не был пристанищем магазинов, продающих сувениры, каннабис и вафли, но стал местом, где компании смогут открывать офисы, а местные жители работать и жить.

Подобные усилия предпринимаются не в первый раз. Но, по словам Халсемы, вирусный кризис обозначил «неотложность размышлений о центре города будущего» и показал, что столица чрезмерно зависит от туристов.

В конце апреля одна из крупнейших финансово-технологических компаний Adyen арендовала большую офисную площадь в центре Амстердама, что стало своеобразным «триумфом» для города. Власти надеются, что другие фирмы последуют этому примеру.

Для изменения Амстердама власти планируют выставить бордели из старого города и сократить количество кофеен, продающих наркотики. Но сделать это будет непросто, подчёркивает Bloomberg.

Либеральный подход к сексу, наркотикам и вечеринкам, не говоря уже о причудливых мощёных улочках старого Амстердама, каналах и узких красочных городских домах, делает город популярным туристическим направлением. Но за годы потоки гостей, не контролирующих своё поведение, утомили местных жителей.

«Машине для уборки улиц приходится проезжать здесь несколько раз в день, чтобы навести порядок», — рассказал изданию Пол, живущий в одном из многочисленных переулков «квартала красных фонарей» в течение 16 лет. По признанию мужчины, он устал от постоянно растущего числа туристов, которые справляют нужду у входа в его дом.

Он хочет, чтобы местное правительство закрыло бордели с кофейнями, а на их месте открылись обычные магазины. «Они должны вернуть этот район гражданам. Ведь, если это не произойдёт сейчас, то не произойдёт никогда», — добавил Пол.

Но сказать проще, чем сделать. Муниципальные власти обсуждали и реализовывали множество идей, включая ограничение на аренду и запрет на магазины, которые обслуживают туристов. Совет даже пытался выкупить здания у владельцев борделей, чтобы способствовать их переезду. Но затея не увенчалась успехом — стоимость недвижимости пошла вниз, потому что в то время ни одна передовая компания не захотела размещать здесь свои офисы.

Но бордели, которые процветают благодаря гостям столицы, не горят желанием уходить. Работающие в «квартале красных фонарей» проститутки считают центр, где полно камер видеонаблюдения, безопасным местом, а туристов — самым большим источником дохода.

Пандемия сильно ударила по индустрии сексуальных услуг. Многие проститутки вернулись домой в Восточную Европу или стали работать нелегально. И хотя публичные дома должны открыться в сентябре, они рассчитывают получить только 30% от обычного дохода из-за сокращения потока туристов.

Владельцы кофеен также настороженно относятся к усилиям по ограничению продажи каннабиса. Они считают, что слишком строгие меры навредят их бизнесу и приведут к его криминализации.

«Возможно, сначала туристов привлекают кофейни, но ведь, кроме этого, они бронируют номера в отелях, посещают рестораны и путешествуют на лодках по каналам, — говорит совладелец одного из старейших кафе в Амстердаме Пол Вильгельм. — Эти люди тратят деньги. Экономические времена будут очень тяжелыми в предстоящие годы, поэтому нам нужны рабочие места. Нельзя наслаждаться идиллией маленькой деревни и одновременно быть экономическим мегаполисом».

Для некоторых туризм не является проблемой. По словам 81-летнего пенсионера Яна Дорребума, который прожил в «квартале красных фонарей» в большую часть своей жизни, городу нужен строгий контроль над дебоширами. «Косяки и оконная проституция — это часть Амстердама. Смиритесь с этим», — сказал он.

Городские власти не возражают. Но они хотят, чтобы в центре было больше жилых домов, баров и ресторанов для местных, пояснила тен Бруггенкат.

«Я мечтаю о том, чтобы центр города продолжал оставаться оживленным местом, но местом, где посетители остаются посетителями, а не главным событием. Это должно быть место, где местные жители живут, работают и занимаются своим делом», — подчеркнула чиновница.