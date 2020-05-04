SRF: пандемия лишила работы тысячи таиландских проституток

03:00
Посол Украины в Германии предложил пари на «возвращение» Крыма
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заочно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заключить пари на «возвращение» Украине Крыма.
03:00
AP: МВБ США назвало причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе
Власти Китая «скрыли» масштабы распространении новой коронавирусной инфекции и степень её заразности, чтобы успеть сделать запасы необходимых медицинских товаров, пишет Associated Press со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
03:00
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
03:00
В Латвии идёт расследование из-за потерявшего управление беспилотника
Агентство гражданской авиации Латвии начало расследование в связи с потерей беспилотным летательным аппаратом управления в воздушном пространстве страны, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Айвиса Винцева.
03:00
Фазель: хоккей вернётся уже осенью
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился мнением о возвращении хоккея после карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.
03:00
«Манчестер Сити» имеет самый дорогой состав в мире по версии Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг 100 самых дорогих клубов в мире по стоимости их составов.
03:00
Бразильский боец намерен отобрать у россиянина Яна статус претендента на титул чемпиона UFC
Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес поделился мнением о своём следующем сопернике, россиянине Петре Яне.
03:00
Кокляев: деньги за бой с Александром Емельяненко уже закончились
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, на что потратил гонорар за поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
03:00
Вучич назвал возможные даты проведения парламентских выборов в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перенесённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 парламентские и муниципальные выборы могут состояться в стране 14 или 21 июня.
03:00
Источник: АПЛ может провести сезон-2020/21 без зрителей
Все матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2020/21 могут пройти при пустых трибунах.
03:00
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
03:00
France Football назвал гол Зидана в ворота «Байера» лучшим в истории ЛЧ
Французское издание France Football представило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год.
03:00
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
03:00
Стали известны сроки возвращения Смолова в Испанию
Российский футболист Фёдор Смолов вернётся в расположение испанской «Сельты» на следующей неделе.
03:00
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Смоляков: врачи в шоке от того, насколько коронавирус умён
Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков поделился информацией о коронавирусе, которую узнал от знакомых специалистов.
03:00
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
03:00
Источник: Смолов избежит наказания за возвращение в Россию во время карантина
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов не будет наказан клубом или руководством испанской лиги за возвращение домой во время мировой пандемии коронавируса.
03:00
Во Франции за сутки скончались 135 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 135 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
«Интер» разрешил футболистам проводить индивидуальные тренировки на добровольной основе
Футболисты миланского «Интера» в ближайшие дни смогут возобновить индивидуальные тренировки на поле на добровольной основе.
03:00
Минобороны Венесуэлы заявило о приведении военных в боевую готовность
Министерство обороны Венесуэлы заявило, что вооружённые силы страны находятся в состоянии боевой готовности после того, как в страну якобы попытались вторгнуться колумбийские боевики.
03:00
СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Ювентуса» Рабьо
Французский полузащитник Адриан Рабьо может продолжить карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».
03:00
Пике выразил желание завершить карьеру в «Барселоне»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что собирается завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
03:00
В Москве скончались ещё 35 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 35 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе столицы.
03:00
Тихонов рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в Белоруссии.
03:00
В Канаде для препарата от COVID-19 нашли потенциально полезные антитела
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Райола считает, что Холанд сможет выйти на уровень результативности Роналду
Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, оценил потенциал своего клиента.
03:00
Немецкий теннисист провёл матч в маске
Немец Бенджамин Хассан стал первым в истории теннисистом, который сыграл матч в маске.
03:00
За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Солигорский «Шахтёр» разгромил «Ислочь» в седьмом туре чемпионата Белоруссии
В рамках седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу солигорский «Шахтёр» одержал крупную победу над «Ислочью».
03:00
Источник: «Ювентус» вызвал всех легионеров в Италию
Все иностранные футболисты «Ювентуса», находившиеся на карантине в своих странах, получили вызов прибыть в расположение клуба.
03:00
Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
Росавиация опубликовала сообщение, в котором рассказывается о тренировке воздушной части парада Победы.
03:00
Слуцкий: футболисты важнее тренера
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о степени важности игроков и наставников для успеха команды.
03:00
Минздрав заявил о регистрации тестов для определения иммунитета к COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в стране зарегистрированы две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Шалимов: если ты дармоед — это твой выбор
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на критику в адрес российской власти, которая появилась на фоне карантина, вызванного пандемией коронавируса.
03:00
Спортивный врач: WADA — это своеобразный бизнес
Врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский рассказал, почему считает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) бизнес-структурой.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев заражения коронавирусом в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
03:00
Дюплантис и Лавиллени поделили первое место на домашних соревнованиях по прыжкам с шестом
Швед Арман Дюплантис и француз Рено Лавиллени поделили первое место на заочных соревнованиях по прыжкам с шестом, организованных в домашних условиях.
03:00
Карлсен обыграл Накамуру в финале онлайн-турнира по шахматам
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational.
03:00
СМИ: Футболист «Спартака» Айртон заинтересовал «Порту»
Португальский «Порту» проявляет интерес к бразильскому защитнику московского «Спартака» Айртону Лукасу.
03:00
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
Министерство обороны России опубликовало бюллетень, в котором приводится статистика, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военнослужащих.
03:00
Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман был помещён в одну из клиник Амстердама из-за проблем с сердцем.
03:00
За сутки в Молдавии выявили почти 70 новых случаев коронавируса
За сутки в Молдавии выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Гилерме назвал любимых российских голкиперов
Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме признался, что ему импонирует игра Матвея Сафонова из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».
03:00
Минздрав рассказал о нагрузке на здравоохранение из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о нагрузке на систему здравоохранения, которую создаёт коронавирусная инфекция COVID-19 в настоящий момент.
03:00
За период самоизоляции в России выросло потребление алкоголя
В России во время периода самоизоляции увеличилось потребление алкоголя примерно на 3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
03:00
БАТЭ победил «Неман» в матче чемпионата Белоруссии по футболу
В матче седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу борисовский БАТЭ одержал победу над гродненским «Неманом».
03:00
В Москве усилили контроль за дезинфекцией подъездов
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил об усилении контроля за дезинфекцией подъездов в столице.
03:00
Тайсон: меня гипнотизировали с 12 лет, я был сосредоточен на ярости
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что с 12 лет подвергался гипнотическому воздействию.