CNN: мрачная веха — в Бразилии от коронавируса умерло полмиллиона человек, и винят в этом Болсонару

Бразилия преодолела мрачную планку в полмиллиона умерших от коронавирсу, что стало причиной масштабных уличных протестов против Болсонару из-за его подхода к борьбе с пандемией, передаёт CNN. Как отмечает канал, сам Болсонару проигнорировал критику, однако его министр по связям с общественностью обвинил своих оппонентов в неблагодарности и неспособности увидеть плоды прививочной кампании и даже заявил, что они якобы «болеют за вирус».

Мрачная веха — в Бразилии с момента начала пандемии от коронавируса умерло более полумиллиона человек. Эта цифра почти в два раза выше показателей всего шестимесячной давности. По словам экспертов, это говорит о том, что уровень смертности растёт. В субботу тысячи бразильцев по всей стране вышли на улицы, чтобы выступить с протестом против подхода Жаира Болсонару к пандемии. Очень многие считают, что в кризисе здравоохранения в Бразилии виноваты именно его попытки преуменьшить значимость болезни. Репортаж Стефано Поццебона.

СТЕФАНО ПОЦЦЕБОН, журналист: В субботу Бразилия стала второй страной в мире после США, которая пересекла планку в 500 тысяч смертей от COVID-19. В субботу эта южноамериканская страна отчиталась о более чем 2300 новых смертей, а также более чем 82 тысячах новых случаев заболевания. Общее количество зафиксированных случаев инфицирования с начала пандемии, по данным Министерства здравоохранения Бразилии, составило более 17 миллионов.

В то время как Бразилия достигла этой круглой цифры, тысячи протестующих вышли на улицы, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его подхода к борьбе с пандемией. Крупные бразильские города — например, Сан-Паулу, Рио-де–Жанейро, Сальвадор и Ресифи — все они сообщили о масштабных, но мирных демонстрациях. Тоже самое происходит и в столице страны, Бразилии.

При этом сам Болсонару в субботу во время одного из мероприятий никак не прокомментировал ни смерти от коронавируса, ни протесты. Однако его министр по связям с общественностью Фабио Фариа сделал по этому поводу заявление в соцсетях, сделав выпад в сторону критиков правительства за то, что они не обращают внимания на миллионы прививок, поставленных, как он утверждает, бразильскими властями. При этом он даже обвинил своих оппонентов в том, что они «болеют за вирус». Таково мнение министра по связям с общественностью.

Специально для CNN, Стефано Поццебон, Богота.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 июня 2020 года.