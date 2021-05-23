Semana: Болсонару получил штраф за нарушение карантинных мер

Президент Бразилии Жаир Болсонару получил штраф от властей штата Мараньян за нарушение карантинных мер: за отсутствие маски и за организацию массового скопления людей, пишет Semana. Как отмечается в статье, размер штрафа будет установлен после предоставления доводов защиты. Между тем бразильскому лидеру придётся заплатить за нарушения от 300 евро до 230 тыс. евро, указывает издание.
Правительство бразильского штата Мараньян наложило штраф на президента страны Жаира Болсонару за то, что тот не носил маску и спровоцировал столпотворение во время мероприятий в городе Асаиландия, пишет Semana.
Штраф был наложен Управлением санитарного надзора штата Мараньян, В ведомстве заявили, что Болсонару нарушил обязательство соблюдать масочный режим и «поспособствовал скоплению более чем 100 человек без санитарного контроля».
Размер штрафа не будет установлен до тех пор, пока офис бразильского президента в течение ближайших 15 дней не представит доводы в его защиту. Согласно действующему законодательству размер штрафа может составить от 300 до 230 000 евро.
Как отмечает колумбийское издание, именно в штате Мараньян несколько дней назад бразильские власти впервые выявили случаи «индийского варианта» коронавируса у шести членов экипажа грузового судна, прибывшего в страну под флагом Гонконга.
Бразилия в настоящий момент борется с одной из самых серьёзных вспышек коронавируса в мире, говорится в статье. Ситуацию отчасти усугубляет распространение более заразного «бразильского варианта» COVID-19, который появился в ноябре прошлого года в районе амазонского города Манаус.
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