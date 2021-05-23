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Semana: Болсонару получил штраф за нарушение карантинных мер

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Бразилии Жаир Болсонару получил штраф от властей штата Мараньян за нарушение карантинных мер: за отсутствие маски и за организацию массового скопления людей, пишет Semana. Как отмечается в статье, размер штрафа будет установлен после предоставления доводов защиты. Между тем бразильскому лидеру придётся заплатить за нарушения от 300 евро до 230 тыс. евро, указывает издание.
Semana: Болсонару получил штраф за нарушение карантинных мер
Reuters
Правительство бразильского штата Мараньян наложило штраф на президента страны Жаира Болсонару за то, что тот не носил маску и спровоцировал столпотворение во время мероприятий в городе Асаиландия, пишет Semana.

Штраф был наложен Управлением санитарного надзора штата Мараньян, В ведомстве заявили, что Болсонару нарушил обязательство соблюдать масочный режим и «поспособствовал скоплению более чем 100 человек без санитарного контроля».

Размер штрафа не будет установлен до тех пор, пока офис бразильского президента в течение ближайших 15 дней не представит доводы в его защиту. Согласно действующему законодательству размер штрафа может составить от 300 до 230 000 евро.

Как отмечает колумбийское издание, именно в штате Мараньян несколько дней назад бразильские власти впервые выявили случаи «индийского варианта» коронавируса у шести членов экипажа грузового судна, прибывшего в страну под флагом Гонконга.

Бразилия в настоящий момент борется с одной из самых серьёзных вспышек коронавируса в мире, говорится в статье. Ситуацию отчасти усугубляет распространение более заразного «бразильского варианта» COVID-19, который появился в ноябре прошлого года в районе амазонского города Манаус.
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источник
Semana Колумбия Южная Америка
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болезнь Бразилия Жаир Болсонару коронавирус штраф
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