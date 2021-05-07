Washington Post: в ходе полицейского рейда в Рио погибло 25 человек

Минимум 25 человек погибло в ходе полицейского рейда на один из районов Рио-де-Жанейро, пишет The Washington Post. Полиция штурмовала цитадель крупной преступной группировки. Операция стала самой кровавой в истории полицейских рейдов в Бразилии.

Как минимум 25 человек было убито в ходе полицейского рейда в Рио-де -Жанейро в минувший четверг, сообщает The Washington Post: по словам экспертов и представителей полиции, это была одна из самых кровавых операций в истории города.

Издание пишет, что ранним утром в четверг тяжеловооруженные отряды полиции вошли в трущобный район Жакарезинью, имея при себе вертолёты и бронемашины, для штурма одной из цитаделей могущественной криминальной группировки. В полиции отмечали, что эта группировка набирает в свои ряды даже детей.

Бой продолжался несколько часов, пишет The Washington Post. Местным жителям пришлось забаррикадироваться в своих домах. К вечеру число погибших составило 25 человек, среди них один полицейский. Как отмечает издание, столь кровавый исход стал шокирующим даже для Бразилии, известной своими операциями против крупных бандитских формирований.

Как пишет The Washington Post, в последние годы полицейское насилие стало одной из важнейших тем для обсуждения в Бразилии. Полиция каждый год убивает тысячи бразильцев: подавляющее большинство из них являются темнокожими и малоимущими. Только в 2019 году полицией было убито 5800 человек.

За проведение жёстких полицейских операций выступает нынешняя политическая верхушка Бразилии, заявляющая о том, что такая тактика необходима для возвращения контроля над районами, захваченными преступниками. Однако вчерашний рейд бразильской полиции возмутил и обеспокоил очень многих, отмечает издание. По мнению ряда экспертов, полиция могла нарушить прошлогоднее решение суда, запрещавшее проводить рейды в фавелах в условиях пандемии, кроме «абсолютно исключительных» обстоятельств. Другие отмечали, что операция в Жакарезиньо положила конец перерыву в полицейском насилии.