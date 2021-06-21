N-TV: Китай вакцинировал более миллиарда жителей

За прошедшие выходные число вакцинированных граждан в Китае превысило 1 млрд человек, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако эффективность местной вакцины Sinovac вызывает сомнения: отмечается, что она ниже, чем у препарата Biontech/Pfizer, а в Индонезии, несмотря на прививку китайской вакциной, заразилось более 350 человек, поэтому сейчас обсуждается необходимость ввода третьей дозы.

Китай в эти выходные преодолел отметку в миллиард сделанных прививок от коронавируса, сообщает немецкий телеканал N-TV. По данным национальной комиссии здравоохранения Китая, в субботу гражданам страны было сделано более 20 млн уколов вакцины. Таким образом, общее число привитых превысило 1 млрд.

Для выработки иммунитета у населения Китай использует в том числе вакцину местного производителя Sinovac. По данным гонконгского исследования, эта вакцина оказалась менее эффективной, чем вакцина Biontech. У людей, привившихся от коронавируса препаратом Biontech, «существенно более высокий» титр антител, чем у привившихся вакциной Sinovac, отмечает N-TV со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

При этом сообщается, что, когда речь идёт о препарате Sinovac, в некоторых случаях может понадобиться и третья прививка. В последнее время появились сомнения в эффективности вакцины Sinovac против более заразных мутаций коронавируса, таких как дельта-вариант, обнаруженный в Индии. В Индонезии коронавирусом, по данным властей, недавно заразились более 350 сотрудников системы здравоохранения, несмотря на то что они были привиты вакциной Sinovac. Большинство из них переболели бессимптомно, однако нескольким десяткам пришлось обратиться в больницу.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения предоставила экстренный допуск препарату Sinovac — второй вакцине, произведённой в Китае. Таким образом, Sinovac может использоваться в международной программе вакцинации Covax, призванной снабжать вакцинами от коронавируса бедные страны, поясняет немецкий телеканал.

Sinovac производится традиционными методами, в то время как вакцины расположенной в немецком Майнце фирмы Biontech и её американского партнёра Pfizer используют новую технологию мРНК, то есть матричной РНК.

В субботу в Китае было официально зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом, за день до этого их отмечалось 30. Во всех случаях речь идёт об инфекции, привезённой из-за рубежа. До сих пор Китай официально подтвердил в общей сложности более 91,5 тыс. случаев заражений коронавирусом, число умерших от него и последствий болезни составляет в стране 4636 человек. При этом в Китае проживают 1,41 млрд человек — страна, таким образом, занимает первое место по численности населения в мире, напоминает немецкий телеканал N-TV.