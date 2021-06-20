FAZ: быстрые шаги по сближению — Израиль обменяется с Палестиной миллионом доз вакцины Pfizer

Израиль передаст палестинцам около миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer, срок годности которых близится к концу, взамен на партии, которые Палестина должна была получить осенью текущего года, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как утверждает издание, это решение демонстрирует, что новое израильское правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом, стремится предпринять «быстрые шаги по сближению» с палестинцами.

Израиль передаст властям Палестины около миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer, срок годности которых близится к концу. Взамен Израиль получит дозы из поставки, которую Палестина должна была получить осенью текущего года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Израиля. Решение правительства во главе с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом объясняется тем, что запасы вакцин в Израиле удовлетворяют все потребности страны, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил о передачи 1,2 млн доз вакцины. «Мы продолжим искать пути сотрудничества на благо народов региона», — написал Лапид на своей странице в Twitter. Как отмечает издание, это решение демонстрирует, что новое правительство, приведённое к присяге в воскресенье, «делает ставку на быстрые шаги по сближению». Сообщается, что США в течение нескольких недель настаивали на передаче вакцин палестинцам.

По сообщениям израильских СМИ, решение восходит к инициативе нового министра здравоохранения Ницана Хоровица из леволиберальной партии Мерец, требовавшего подписать договор о поставках как можно скорее. Однако, как утверждает Frankfurter Allgemeine, предыдущее правительство уже начало переговоры о передаче вакцин, но не успело их завершить.

В начале недели Верховный суд Израиля в Иерусалиме заслушал петицию нескольких правозащитных организаций, призывавших к вакцинации палестинского населения. Правозащитники и активисты критикуют государство Израиль за то, что оно «не делится вакцинами с палестинцами», живущими на находящемся под израильской оккупацией Западном берегу реки Иордан, несмотря на одну из самых успешных кампаний по вакцинации собственного населения в мире. При этом большинство израильских поселенцев уже сделали прививку. Несколько недель назад Израиль обеспечил вакцинацию около 100 тыс палестинцев, работающих на израильтян.

Правозащитники ссылаются на обязательства Израиля как оккупирующей державы по Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Часть конвенции, посвящённая оккупированным территориям, возлагает на Израиль обязанность по оказанию медицинской помощи населению, находящемуся под военной оккупацией. Израиль, со своей стороны, указал на Временное соглашение, заключенное в Осло в 1993 году, согласно которому палестинское руководство самостоятельно несёт ответственность за охрану здоровья своего народа. Тем не менее «Договорённости Осло» предусматривали сотрудничество сторон в области здравоохранение.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, полную вакцинацию в Израиле прошли более 60% населения и около 85% взрослого населения, в том числе около 25% палестинских арабов. На этой неделе в Израиле было снято большинство ограничений из-за коронавируса, в том числе отменено требование о ношении масок в закрытых помещениях. Кроме того, в стране прекращено использование «зелёных паспортов», т. е. документов, подтверждающих факт вакцинации.

При этом на Западном берегу реки Иордан как минимум первую прививку от коронавируса сделали менее 400 тыс человек из 3 млн палестинцев, включая вакцинированных государством Израиль, и около 50 тыс человек из примерно 2 млн палестинцев в секторе Газа. В последнее время число новых случаев заражения коронавирусом резко снизилось и на палестинских территориях. Первые ящики с вакциной были переданы властям Палестины в пятницу, пишет Frankfurter Allgemeine.