NBC: новая вспышка насилия — Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

Израильские истребители поразили ряд целей на территории сектора Газа. По словам военных, этот авианалёт стал ответом на запуск ХАМАС воздушных шаров со взрывчаткой в сторону еврейского государства, сообщает NBC.
ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC:Лестер, сегодня вечером израильские Вооружённые силы подтвердили, что их истребители нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. По словам военных, эти объекты использовались боевиками для проведения террористических операций.
Власти заявляют, что удары стали ответом на то, что ХАМАС запустил воздушные шары со взрывчаткой из Газы на юг Израиля. Это первая вспышка насилия в Газе после объявления перемирия, которое положило конец одиннадцатидневной войне.
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