NBC: новая вспышка насилия — Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

Израильские истребители поразили ряд целей на территории сектора Газа. По словам военных, этот авианалёт стал ответом на запуск ХАМАС воздушных шаров со взрывчаткой в сторону еврейского государства, сообщает NBC.

ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC: Лестер, сегодня вечером израильские Вооружённые силы подтвердили, что их истребители нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. По словам военных, эти объекты использовались боевиками для проведения террористических операций.

Власти заявляют, что удары стали ответом на то, что ХАМАС запустил воздушные шары со взрывчаткой из Газы на юг Израиля. Это первая вспышка насилия в Газе после объявления перемирия, которое положило конец одиннадцатидневной войне.

Во вторник тысячи израильтян промаршировали через Восточный Иерусалим. Они участвовали в спорной ультрапатриотической демонстрации. Полиция в защитном снаряжении заблокировала улицы и вступила в столкновение с протестующими палестинцами.

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вступил в свою должность всего три дня назад. Ранее он занимал жёсткую позицию в отношении ХАМАС. Некоторые считают, что происходящее — его первое испытание на посту премьера.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.