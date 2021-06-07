Die Welt: в ХДС призвали не давать гражданство антисемитам

На фоне многочисленных инцидентов антисемитского характера во время демонстраций в Германии эксперт ХДС по внутренней политике Матиас Миддельберг потребовал внести изменения в закон о предоставлении гражданства, сообщает немецкая газета Die Welt. По его словам, получение немецкого гражданства должно быть исключено для лиц, разжигающих травлю против евреев и сжигающих израильские флаги, а также предпринимающих другие действия на почве антисемитизма.
В связи с инцидентами антисемитского характера, неоднократно происходившими во время демонстраций в Германии, партия христианских демократов хочет ужесточить закон о гражданстве, пишет немецкая газета Die Welt. Цель заключается в том, чтобы противники евреев не могли получить немецкое гражданство.
После ряда антисемитских инцидентов в Германии эксперт ХДС по внутренней политике Матиас Миддельберг потребовал внести изменения в закон о предоставлении гражданства. «В законе о гражданстве должно быть чётко обозначено, что получение гражданства для лиц, предпринимавших действия на почве антисемитизма, исключено», — заявил представитель ХДС в интервью немецким журналистам
«Тот, кто публично разжигает травлю против евреев, ставит под сомнение существование государства Израиль или сжигает израильские флаги, не должен становиться немецким гражданином», — подчеркнул Миддельберг.
Соответственно, эксперт от партии христианских демократов призывает добавить в закон о гражданстве пункт о том, что «получение гражданства исключено, если иностранец предпринимал действия антисемитского характера».
Что касается требуемого заявления о лояльности, в законе должно быть чётко указано, что действия антисемитского характера несовместимы с гарантией сохранения человеческого достоинства, обеспечиваемой по конституции. Миддельберг призвал СДПГ поддержать его предложение в бундестаге ещё до конца этой недели, сообщает Die Welt.
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