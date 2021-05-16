Welt: антиизраильская демонстрация в Берлине вылилась в насилие и беспорядки

В субботу во многих городах Германии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики Израиля и выступить в поддержку Палестины. Как сообщает Welt, в Берлине демонстрация, проходившая под антисемитскими лозунгами, переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

ВЕДУЩАЯ: Мой коллега Мартин Хеллер сейчас находится в Нойкёльне, округе Берлина. Мы только что наблюдали сцены беспорядков. Официально демонстрация закончилась, однако полиции всё ещё не удаётся разогнать её участников.

МАРТИН ХЕЛЛЕР, корреспондент Welt: Да, полиция находится в непростом положении, ей очень трудно разгонять демонстрантов. Полицейские вошли в толпу и выудили оттуда отдельных личностей. Меры по борьбе с распространением коронавируса не соблюдались вообще.

Во время арестов полицию начали массово забрасывали бутылками, но это выглядело нелепо. Бутылки летели отовсюду. Со строительной площадки был брошен дорожный солдатик, который попал в человека из рядов протестующих. Я был как раз в самом центре событий, к счастью, в меня попала только одна пластиковая бутылка.

Нужно сказать, полиция не имела контроля над ситуацией более двух часов. Мой коллега Александр Дингер сообщает, что протестующие перемещаются на улицу Зонненаллее. Так что на данный момент беспорядки ещё продолжаются.

ВЕДУЩАЯ: Звучали ли на этой демонстрации скрыто или явно какие-либо антисемитские лозунги?

МАРТИН ХЕЛЛЕР, корреспондент Welt: Да, повсюду были плакаты, происходили и столкновения. Самый распространённый антисемитский лозунг: «Израиль — детоубийца!». Это старый, извечный сюжет в антисемитизме, согласно которому евреи пьют кровь младенцев.

Так же мы слышим «От реки до моря Палестина будет свободной», т.е. протестующие призывают к свободной Палестине в районе между рекой Иордан и Средиземным морем, и, таким образом, Израиль практически лишается права на существование.

Так что такое развитие событий должно вызывать у нас опасения, особенно потому, что на улицы вышло параллельное сообщество нойкёлнцев арабского происхождения. Несколько сотен молодых людей, исполненных ненависти.

ВЕДУЩАЯ: Мартин Хеллер. Спасибо большое.

Дата выхода в эфир 16 мая 2021 года.