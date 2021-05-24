Deutschlandfunk: Германия не справляется с проблемой антисемитизма

Антисемитские демонстрации проходили в ФРГ ещё в 2014 году, пишет Deutschlandfunk: с той поры не было достигнуто почти никакого прогресса. По словам уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, проблема даже усугубилась, особенно в интернете, где активно разжигается межнациональная рознь.

Антисемитские демонстрации в Германии были ещё в 2014 году, напоминает Deutschlandfunk. Уже тогда в день Аль-Кудс разъярённые протестующие сжигали флаги Израиля и скандировали антисемитские лозунги.

Что произошло спустя несколько лет? По мнению главы службы защиты конституции Тюрингии Стефана Крамера, значительного прогресса достигнуто не было. Крамер отмечает, что постоянно слышит лишь объяснения и отговорки насчёт того, почему ситуацию нельзя взять под контроль. Между тем, борьбу с антисемитизмом возглавляют специальный уполномоченный от федерального правительства (с 2017 года эту должность занимает Феликс Кляйн) и уполномоченные от регионов. По словам Кляйна, в последнее время ситуация лишь усугубилась: особенно серьёзная радикализация наблюдается в интернете.

Как отмечает Deutschlandfunk, антисемитизм глубоко проник в немецкое общество. Примерно 40% населения разделяет утверждения вроде «учитывая деятельность Израиля, я могу понять, когда кто-то что-то имеет против евреев». Недавно опубликованная МВД ФРГ статистика свидетельствует об увеличении числа преступлений на антисемитской почве. При этом 90% из них приписываются правым экстремистам: причина заключается в том, что все неясные случаи также записываются на правых. Как пишет издание, пострадавшие, чиновники и консалтинговые агентства утверждают, что доля антисемитских преступлений, совершённых представителями мусульманского сообщества, выше, чем указано в официальной статистике. Антисемитские демонстрации последних дней наглядно продемонстрировали статичтиескую неточность.

Издание напоминает, что на демонстрации в Берлине, состоявшейся в минувшую субботу, пришло множество людей: помимо флагов Палестины, они несли изображения, где на карте отсутствовал Израиль, скандировали «Иерусалим принадлежит нам!» и призывали к захвату израильских территорий.

По мнению председательницы еврейской общины в Нижней Саксонии Ребекии Зидлер, борьба с антисемитизмом должна быть более обширной и последовательной. По её словам, полиция, юристы и учителя должны быть внимательнее к любым проявлениям антисемитизма, который нельзя замалчивать и оправдывать. Как отмечает Зидлер, пока тенденция такова, что многие евреи в Германии как минимум задумываются об эмиграции.