Bild: на фоне пандемии в соцсетях Германии набирает силу «антисемитская химера»

На фоне пандемии коронавируса набирает обороты разжигание ненависти в отношении евреев в интернете, сообщает немецкий таблоид Bild. По данным проведённого в Берлине исследования, с начала текущего года в социальных сетях выявлены десятки тысяч сообщений антисемитского содержания, причём для их удаления или преследования авторов не предпринимается никаких мер.

Антисемитская травля в соцсетях стала более активной во время пандемии коронавируса, однако провайдеры ничего не делают по этому поводу и снимают с себя всякую ответственность, сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным исследования, проведённого берлинским Институтом стратегического диалога, в социальных сетях свирепствует «антисемитская химера»: в период с января этого года исследователи изучили несколько миллионов сообщений в интернете и обнаружили 10 тыс. записей с явным антисемитским содержанием на Facebook и 15 тыс. — в Twitter. Ещё хуже оказалась ситуация в Telegram: там было выявлено почти 40 тыс. сообщений антисемитского характера.

Все сообщения находятся в открытом доступе, и их в общей сложности просмотрели почти миллиард раз (возможно, некоторые пользователи делали это неоднократно). Соответствующие записи по-прежнему остаются доступными, хотя по большей части являются наказуемыми и нарушают правила онлайн-сервисов.

Особенно часто травля против евреев наблюдается в открытых группах «нестандартно мыслящих», антипрививочников и приверженцев культа Q-Anon в Telegram и Facebook.

При этом чаще всего в центре внимания антисемитских кампаний по разжиганию ненависти стоят такие фигуры, как канцлер Германии Ангела Меркель (1283 упоминания), министр здравоохранения страны Йенс Шпан (284 упоминания) и кандидат зелёных на пост канцлера Анналена Баербок (130 упоминаний).

Проведя поиск по ключевым словам — например, особенно распространённым антисемитским оскорблениям, а также именам известных политиков — исследователи выявили огромное число сообщений, разжигающих ненависть.

Особенно устрашающе ситуация выглядит в Telegram, подчёркивает Bild. «В рассмотренный период времени антисемитские записи появлялись в Telegram в десять раз чаще, чем в других социальных сетях», — отмечается в исследовании. Учёные обратили внимание на 155 групп в Telegram из лагеря противников прививок и обнаружили за период с начала января до конца апреля более 38 тыс. сообщений антисемитского содержания на 120 каналах.

В авангарде в данном случае оказались два канала, где собираются любителей распространять теории заговора в интернете. Местные пользователи считают, к примеру, что бывший президент США Дональд Трамп посылает им зашифрованные сообщения.

Третье место занял канал бывшего повара Аттилы Хильдманна, который сейчас, по-видимому, находится в Турции и всё активнее распространяет антисемитизм, гомофобию и веру во всемирную еврейскую теорию заговора на фоне пандемии. В особенности Хильдманн одержим личностью бывшего депутата зелёных Фолькера Бека, для которого он ввёл бы публичную смертную казнь. Узнав об этом, Бек подал на него заявление в следственные органы, однако Хильдманн вскоре заявил, что продолжит повторять призывы к убийству экс-депутата. Полиция решила не вмешиваться. Как подчёркивает издание, власти колебались и тогда, когда Хильдманн открыто говорил о поддержке национал-социализма и хвалил Адольфа Гитлера.

Однако, в отличие от властей, Telegram до сих пор не предпринял вообще ничего и по-прежнему предоставляет трибуну Хильдманну и другим разжигателям ненависти. «К Telegram фактически невозможно подобраться, — рассказал Бек. — Похоже, это их бизнес-модель — они хотят быть каналом для ненависти, травли и экстремизма, а также криминальным лидером рынка».

Как поясняет Bild, Telegram был основан в 2013 году Павлом Дуровым, и сейчас его офис находится в Дубае, после попыток организовать его в Берлине, Лондоне и Сингапуре. «Если, например, критика правительства в какой-нибудь стране запрещена, Telegram ни в коем случае не является частью такой политически мотивированной цензуры. Это нарушает основные принципы наших основателей», — поясняется на сайте Telegram. Меры предпринимаются только против террористических каналов.

Telegram действительно регулярно удаляет группы сторонников ИГ*, но в остальном эта соцсеть, по-видимому, дала зелёный свет любому виду травли, пишет Bild. Принятый в 2017 году закон о соцсетях должен был подействовать именно здесь, но даже открытые Telegram-каналы классифицируются на как общественные платформы, а как мессенджеры, хотя они насчитывают порой более 100 тыс. абонентов.

Поэтому Бек требует внести в закон необходимые изменения: в нём должно быть чётко сформулировано, что такие сервисы, как Telegram, попадают под действие закона.

«Ненависть в сети и произрастающее из неё насилие прорвут плотину, если мы не будем действовать, — предостерегает ректор Института стратегического диалога в Германии Хуберта фон Фосс. — Нам нужны новые альянсы для демократии. Антисемитская травля — это не мелкое нарушение. Мы все должны громко и чётко выступить против неё. В первую очередь, законодатели и технические концерны, но также предприятия, спортсмены, деятели искусства и граждане. Мы должны вернуть себе интернет. Он не должен принадлежать тем, кто руководствуется самыми низменными мотивами. Интернет должен работать для демократии, а не против неё».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.