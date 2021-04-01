TVP Info: в попытках переписывания истории Берлин стремится догнать Москву

Хотя немцы и не отказываются от признания холокоста, тем не менее они пытаются переложить ответственность за антисемитизм на своих соседей, особенно на Польшу, пишет журналист Петар Петрович. На портале TVP Info он предлагает западному соседу Польши, запятнанному бесславным прошлым, навести «порядок на своём дворе», а не читать другим нравоучения.

«Германия убеждает, что она рассчиталась за преступления Третьего рейха, более того, она хочет стать для других образцом терпимости, демократии и гуманизма. Однако в действительности наш западный сосед на протяжении долгих лет манипулирует историей Второй мировой войны с целью переложения ответственности за антисемитизм на другие страны, в частности на Польшу. Она также медлит в вопросе привлечения военных преступников к ответственности и, как и прежде, не в состоянии справиться с растущей волной ненависти к евреям», — перечисляет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

В статье он рассказывает, что, хотя в своей манипуляции историей Второй мировой войны Германия ещё сильно отстаёт от России, по всей видимости, она изо всех сил пытается сократить этот разрыв. Автор упрекает немцев за то, что они называют польские судебные иски на исторической почве недемократическими и что хотят навязать миру своё видение коллективной ответственности за антисемитизм. При этом он, однако, считает, что в отличие от «наглой» России, которая объясняет миру, что Сталин и Советский Союз во время Второй мировой войны были исключительно жертвами фашистов, Германия всё-таки не отказывается полностью от ответственности за холокост. При этом она с радостью разделяет эту вину с другими странами, особенно в регионе Центральной и Восточной Европы, с Польшей, поэтому и грешит такими определениями, как «польский лагерь смерти».

Журналист осуждает немецкие власти за то, что, когда их соседи не согласны с таким распределением ответственности, они подвергают их критике и обвиняют в растущем антисемитизме, ксенофобии и авторитаризме. «Однако, стоит только напомнить Берлину о неудобных фактах, как сразу же атмосфера становится неприятной. Так происходит, когда ему указывают на халатность, связанную с судебным преследованием и привлечением к ответственности немецких преступников периода Второй мировой войны», — поясняет он.

Автор напоминает, что, когда в прошлом месяце Международный комитет Освенцима обвинил немецкие судебные органы в том, что они десятилетиями не преследовали нацистских преступников, их пресс-секретарь Максимилиан Калл уклонился от ответа. В статье он приводит данные, согласно которым почти из 10 тыс. немецких служащих Освенцима перед западногерманскими судами предстали всего-лишь 42 человека. Большинство преступников получило защиту от Западной Германии, где они проживали. Сегодня пожилые нацисты очень редко предстают перед судом, а общественность узнаёт об их прошлом очень поздно.

«Однако это не единственный вопрос, которым Германия должна задаться в плане Третьего рейха и холокоста, тем более что сегоня масштабы антисемитских протестов на её территории бьют рекорды», — отмечает автор. Только согласно данным Федерального министерства внутренних дел, в 2020 году их число увеличилось с 2032 до 2275 случаев, добавляет он.

И хотя 2021 год в Германии проходит под лозунгом «1700 лет еврейской жизни в Германии», евреям в этой стране живётся всё тяжелее, их жизнь всё ещё в опасности, потому что не все принимают представителей этого народа как естественную часть общества. Автор статьи также обращает внимание на то, что, кроме роста экстремизма правового толка и постоянной угрозы со стороны исламистов, кризис, вызванный коронавирусом, также сказался негативным образом на этих настроениях. Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер сказал, что нынешний кризис не может заставить людей забыть, к чему человеческая ненависть уже привела в истории Германии. Он уверен, что только уважение во всех сферах общественной жизни: в школе, в спорте, в культуре и, конечно же, в политике — может от этого уберечь. Большие надежды он возлагает на образование — как для школьников, так и для учителей, а также на соответствующую подготовку государственных служащих, полиции и судебных органов.

«Но как можно говорить об образовании, если только в середине прошлого месяца парламент Германии изменил текст закона 1938 года, в котором до сих пор упоминался Рейх и министр внутренних дел Рейха и который предписывал всем евреям, проживающим в этой стране, использовать дополнительное имя Сара или Израиль? Достаточно сказать, что у наших западных соседей ещё имеется 28 других законов времён нацистского режима. Как видно, пример берётся сверху», — оценивает журналист.

Он обращает внимание на известный факт того, что в Германии на тему антисемитизма наложено табу. Немецкие политики также лишний раз стараются её не затрагивать. Однако такая слава нисколько не мешает им учить другие страны терпимости, правовым, судебным и климатическим нормам. По его мнению, Германия без каких-либо стеснений прибегает в этом нравоучении к помощи правительственных и дипломатических каналов, а также центров, институтов, НПО и местных СМИ, спонсируемых правительством.

«Однако в контексте разговоров о Второй мировой войне, нацизме или антисемитизме, реальном или только воображаемом, нашим западным соседям следовало бы позаботиться о своём дворе, потому что, как выясняется, у них там царит большой беспорядок. Для страны, которой надо помнить о своём бесславном прошлом и которой, видимо, нужно постоянно напоминать о нём, эта ситуация весьма постыдная», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.