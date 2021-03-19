wPolityce: в эпоху пандемии Германия отвела соседской Польше роль козла отпущения

Германия претендует на гегемонию в ЕС и его федерализацию, которая автоматически превратит Польшу в страну второго сорта, предупреждает евродепутат от партии «Право и справедливость» Патрик Яки. В беседе с порталом wPolityce он рассказывает, что нападки на Польшу за якобы несоблюдение «верховенства закона» — своего рода попытка прикрыть несостоятельность Еврокомиссии в борьбе с коронавирусом.
Евродепутат от партии «Право и справедливость» Патрик Яки прокомментировал недавнюю речь еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса, в которой он напал на Польшу за якобы нарушение верховенства закона.
В беседе с порталом wPolityce он объяснил, что такого рода заявления преследуют две цели. Речь идёт о создании европейского гиганта и о прикрытии проблем пандемии, с которыми не справляется Европейская комиссия. «Имеются две цели. Первая — это создание единого европейского государства, или, как говорят некоторые, «Европейской империи германского государства». Происходит федерализация по методу свершившегося факта», — рассказывает он.
По мнению Яки, одним из самых серьёзных нарушений выступает расширение полномочий Европейской комиссии, комиссаром которой является господин Рейндерс. ЕС сконструирован таким образом, что, хоть он и относится к демократическим стандартам, на самом деле в нём нет классического разделения власти.
«Поэтому весьма сложно сказать, кто в ЕС осуществляет исполнительную, законодательную и судебную власть. Хоть последняя теоретически принадлежит суду в Страсбурге и Люксембурге, Европейская комиссия также претендует на эту роль судьи. Это именно то, что практикует Рейндерс. Я против. В такой структуре Польша будет страной второго сорта. Если будет создана одна страна ЕС, не стоит питать иллюзий, Польша будет колонизирована таким образом, что она потеряет свою значимость», — резюмирует в интервью с wPolityce евродепутат от Польши Патрик Яки.
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