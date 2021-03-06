DT: это вам не игрушки — после критики в свой адрес польская компания убрала с полок конструкторы с нацистами

На польскую компанию Cobi, занимающуюся производством игрушек, обрушился шквал критики из-за конструкторов, в которых представлены лидеры нацистского режима, сообщает Daily Telegraph. Коллеги в США сочли, что это «антисемитская пропаганда». Производитель поспешно убрал с полок товар, вызвавший «нежелательное внимание», и извинился за произошедшее, заверив, что хотел всего лишь «пролить свет на исторические конфликты, сформировавшие мир».

В США сочли «оскорбительными» ряд конструкторов польского производителя игрушек Cobi из-за того, что в них представлены высшие руководители нацистского режима, сообщает Daily Telegraph. «Нежелательное внимание» американских коллег и компаний, занимающихся розничной торговлей, привлекли модели лимузинов Mercedes 1939 года с немецким генералом Фридрихом Паулюсом, который командовал вермахтом во время вторжения в Польшу, а также начальником службы военной разведки Германии Вильгельмом Канарисом.

Вице-президент американской компании Mighty Mojo Toys обвинил Cobi в «производстве и демонстрации антисемитской пропаганды». В торговой ассоциации Toy Association заявили, что «это очень серьёзная тема, заслуживающая нашего внимания с точки зрения той ответственности, которую компании несут за свою продукцию и то, как она может быть воспринята другими».

Владелец Cobi Роберт Подлес искренне извинился за случившееся, рассказав о том, что один из его прадедов сражался во Вторую мировую войну с нацистами, а другой смог выжить в концлагере. Он заявил, что его компания «пыталась пролить свет на исторические конфликты, сформировавшие мир, причины их возникновения и тот факт, что, зная прошлое, можно построить более справедливое, позитивное будущее без дискриминации».

«Из-за опыта моей семьи и моей страны во время Второй мировой войны у меня сформировалось желание никогда не допустить повторения истории», — заявил он. Впрочем, владелец Cobi признал, что конструкторы с нацистами были ошибкой, и объявил об изъятии их из продажи: «Мы в Cobi продолжим учиться. Однако одна вещь останется неизменной — моя жизненная миссия, цель которой — больше никогда не позволить фашистам, авторитарным лидера или экстремистским группировками нести ненависть в этот мир».