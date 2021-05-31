Экс-глава совета евреев в Германии: молодые евреи задумываются о том, чтобы покинуть страну

После многочисленных инцидентов антисемитского характера, сжигания израильских флагов, атак на синагоги и нападений на тех, кто носит кипы, многие евреи начали задумываться о том, чтобы уехать из Германии, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам экс-президента Центрального совета евреев в стране Шарлотте Кноблох, в первую очередь такие мысли посещают молодых людей, основывающих семьи или ищущих своё место в жизни.
Горящие израильские флаги, повреждённые бросанием камней синагоги и нападения на евреев, носящих кипу, — из-за всего этого евреи, и в первую очередь молодёжь, уже начали задумываться о переезде из Германии, пишет немецкая газета Die Welt.
После множества инцидентов на почве антисемитизма в Германии многие молодые люди стали задумываться о том, чтобы покинуть страну, заявила экс-президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох. «Постоянные антисемитские инциденты беспокоят, прежде всего, молодых людей, которые основывают семью или выстраивают своё существование, — отметила она в беседе с немецкими журналистами. — Они задаются вопросом, хотят ли они продолжать здесь жить».
По её словам, еврейская молодёжь размышляет над тем, не лучше ли уехать в Израиль — «или в какую-нибудь другую европейскую страну, в которой такие вещи не выносятся до такой степени на первый план», подчеркнула президент израильского культурного сообщества Мюнхена и Верхней Баварии.
Как напомнила 88-летняя Кноблох, пережившая холокост, антисемитизм не был изобретён в Германии, он присутствует по всей Европе. «Он никогда не был побеждён, это было ясно. Но я никогда не думала, что антисемитизм снова появится в такой форме и будет провозглашаться на демонстрациях ненависти против еврейского населения и государства Израиль под громкие аплодисменты присутствующих», — цитирует немецкая газета Die Welt слова бывшего президента Центрального совета евреев в Германии.
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