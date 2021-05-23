Welt: Меркель осудила антисемитские лозунги на демонстрациях в Германии

Ангела Меркель в еженедельном видеообращении раскритиковала антисемитские лозунги и инциденты, происходившие во время многих демонстраций в Германии за последнее время, пишет немецкая газета Die Welt. В преддверии Дня конституции канцлер напомнила о том, что основной закон даёт гражданам право на свободу мнений и собраний, но те, кто разжигает межнациональную рознь и ненависть к евреям, ставят себя по другую сторону закона и должны столкнуться с ощутимыми последствиями.

После многочисленных антисемитских выступлений и демонстраций в Германии канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что подобные действия должны иметь «ощутимые последствия» для тех, кто их совершает. Те, кто сеют ненависть в отношении евреев, нарушают основной закон страны, пишет немецкая газета Die Welt.

На фоне антисемитских инцидентов и лозунгов во время демонстраций против политики Израиля Ангела Меркель предостерегла граждан Германии от пересечения определённых границ. «Конституция гарантирует право на свободное выражение мнений и мирные собрания. Однако она не даёт пространства для нападок на людей другой веры, не даёт пространства для насилия, расизма и травли», — заявила она в еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу.

«Тот, кто несёт ненависть к евреям на наши улицы, кто высказывает разжигающие межнациональную рознь оскорбления, ставит себя по ту сторону нашей конституции, — добавила Ангела Меркель. — Такие деяния должны тщательно преследоваться и иметь ощутимые последствия для тех, кто их совершает».

Меркель сделала заявление по случаю Дня конституции, который пройдёт в это воскресенье. На эти выходные в Берлине было запланировано несколько крупных демонстраций, которые были запрещены властями.

Канцлер, в свою очередь, высказалась по поводу «непереносимых антисемитских высказываний на некоторых демонстрациях в последние дни». При этом она добавила: «Но я рада тому, что так много людей выступают против этих тенденций, что они ясно вступаются за ценности нашего основного закона и защиту человеческого достоинства. Именно такие сограждане и есть те, кто наполняют слова конституции жизнью, и за это я им благодарна».

Ранее антисемитские выступления в Германии в связи с конфликтом на Ближнем Востоке осудил и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, напоминает издание. «Наша конституция гарантирует право на свободу мнений и демонстраций. Но мы не потерпим никакого антисемитизма — неважно от кого — в нашей стране», — заявил Штайнмайер в пятницу в Берлине.

Основной закон гарантирует демократию, правовую государственность, свободу религиозного исповедания, равноправие, свободу мнений и право на их выражение. «Однако это также обязует нас к соблюдению правил: уважать права и свободы всех, никого не дискриминировать, решать конфликты мирно и искать компромиссы», — продолжил президент Германии. «Это зачастую трудно и тяжело, но иначе при демократии быть не может. Многообразие — это большое достижение, однако иногда оно затрудняет наше повседневное существование», — отметил Штайнмайер на выступлении по случаю 72-й годовщины конституции Германии.

Как напоминает Die Welt, основной закон Германии был принят в Бонне 23 мая 1949 года и вступил в силу на следующий день.