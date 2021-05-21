Le Figaro: «не коллаборационисты, а жертвы войны» — новый музей в Освенциме представит поляков защитниками евреев от холокоста

Польские власти намерены открыть рядом с бывшим нацистским лагерем в Освенциме музей памяти местных жителей, добровольно оказывавших помощь узникам Аушвица, сообщает Le Figaro. По словам директора музея, экспозиция музея не затмит фактов коллаборационизма со стороны поляков, однако сосредоточится на позитивных моментах. Как отмечает издание, такой подход вписывается в общую политику польского правительства, призванную представить поляков невинными жертвами Второй мировой войны.

Пока Государственный музей Аушвиц-Биркенау принимает посетителей только по выходным, на другой стороне улицы двухэтажное здание, построенное в 1916 году для хранения пшеницы и служившее нацистам временной кладовой во время Второй мировой войны, готовится разместить в своих стенах Музей памяти жителей освенцимских земель, сообщает Le Figaro. В расположенном в непосредственной близости от бывшего нацистского концлагеря музее будут представлены рассказы, предметы и фотографии, призванные, по словам директора, «показать, как местные жители добровольно взялись за оказание помощи заключённым лагеря, очень часто рискуя своей жизнью и жизнью своих семей».

«Посетители лагеря Аушвиц, как из Польши, так и из других стран, задаются вопросом, как местные жители отреагировали на происходящее в лагере: очень важно было дать ответ», — рассказывает руководитель учреждения Дорота Млечко. «Экспозиция нового музея не затмит того факта, что некоторые из них могли быть коллаборационистами», однако «будет делать акцент на положительных моментах», поясняет собеседница издания. Дорота Млечко настаивает: в этой организованной массовой помощи участвовали по меньшей мере 1 тыс. из 12 тыс. жителей окрестных территорий в то время (более половины из которых были евреями).

Сообщается, что создание музея обошлось Министерству культуры Польши почти в €8 млн. При этом учреждению, которое должно было называться Музеем праведников, в конечном итоге было присвоено более компромиссное название. В своё время Польша объясняла смену названия, ссылаясь на печально известный закон об Институте национальной памяти, принятый в январе 2018-го, но вскоре изменённый под влиянием дипломатического давления. Однако хотя статьи, предусматривавшие тюремное заключение на срок до трёх лет за публичное упоминание об «ответственности или соучастии» поляков в преступлениях Третьего Рейха, были удалены из текста, журналисты, употребляющие термин «польский лагерь смерти», теоретически могут по-прежнему стать объектами гражданского преследования.

Борьба с этим «языковым злоупотреблением», а заодно и против историков, осмелившихся публиковать материалы о сотрудничестве некоторых поляков с нацистскими оккупантами, — «конёк» Мацея Свирского, возглавляющего Польскую лигу против распространения клеветы, которую некоторые связывают с крайне правыми политическими кругами. «Я решил создать лигу, чтобы противостоять лицемерию, царящему в западном мире, который обвиняет Польшу в соучастии в холокосте, в то время как поляки помогали евреям, как только могли», — уверяет эксперт. «Подавляющее большинство поляков сочувствовали евреям. Очень небольшое меньшинство — несколько тысяч человек из 35-миллионной нации — могло каким-то образом сотрудничать с немцами в этом геноциде», — продолжает он, пока его помощник прокручивает презентацию, указывающую на ошибки учёных-специалистов по холокосту: Яна Грабовского и Барбары Энгелькинг.

Как сообщает газета, двое последних недавно понесли убытки от юристов Лиги. 9 февраля этого года польская юстиция заставила их извиниться перед племянницей некоего Эдварда Малиновского, бывшего мэра Деревни Малиново, за предполагаемые неточности в исторической публикации 2018 года объёмом 1600 страниц. Малиновский при поддержке Польской лиги против распространения клеветы обвинил учёных во лжи за упоминание факта соучастия его дяди с нацистской властью.

По мнению журналиста Gazeta Wyborcza Константия Геберта, этот процесс вписывается в линию политики памяти действующей власти. «Речь не шла о том, чтобы посадить на скамью подсудимых таких профессоров, как Ян Грабовский, речь шла о том, чтобы указать профессорам провинциальных лицеев, журналистам из небольших деревень, что им следует уйти от этой темы», — рассуждает этот живущий в Варшаве еврейский интеллектуал.

Как напоминает газета, после прихода к власти в 2015 году партии «Право и справедливость» в Польше всё большую популярность приобрели выступления, героизирующие действия поляков и представляющие их жертвами войны 1939—1945 годов. Так, власти взяли под свой контроль Музей Второй мировой войны в Гданьске, а в Маркове появился музей, посвящённый польским праведникам народов мира.

В апреле назначение бывшего премьер-министра Беаты Шидло в совет музея Аушвица вызвало протест у интеллигенции. «Это назначение означает политизацию», — считает профессор философии Варшавского университета Станислав Краевский, который опасается, что политика партии в области памяти, представляющая поляков «безупречными» в период Второй мировой войны, в конечном итоге восторжествует в учреждении. С точки зрения Константина Геберта, это заключение не подлежит сомнению. «Правительство систематически лжёт о том, что произошло во время Второй мировой войны. Это подпитывает всплеск антисемитизма в Польше и противоречит долгому историческому процессу, который мы пережили после падения коммунизма», — подчёркивает специалист.