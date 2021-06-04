WION: палестинцы уверены, что новое израильское правительство для них ничего не изменит

Палестинцы не питают особых надежд в отношении только что сформированного коалиционного правительства в Израиле, передаёт WION. Политики и жители автономии считают, что смещение с поста премьер-министра Биньямина Нетаньяху — внутреннее дело израильтян, а ХАМАС обещает и дальше противостоять любому правительству, которое проводит агрессивную и экспансионистскую политику.

Спустя несколько месяцев политической неопределённости Израиль, похоже, приблизился к созданию нового правительства. Однако, как говорят палестинцы, они не питают особых надежд в отношении только что сформированного израильского правительства.

Многие в Рамалле придерживаются скептической точки зрения и сомневаются, что новые израильские власти хоть как-то повлияют на палестинцев. Политики и жители Палестины утверждают, что смена правительства — внутреннее дело Израиля.

БАССАМ АС-САЛИХИ, генеральный секретарь Палестинской народной партии и член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины: Беннетт настроен не менее радикально, чем Нетаньяху. И он непременно продемонстрирует, насколько он радикален в своём правительстве. Смена Нетаньяху на посту премьер-министра — внутреннее дело Израиля, и не факт, что такие перемены пойдут палестинцам на пользу.

ОМАР ШАЛТАФ, житель Рамаллы: Мы пытались очень много чего сделать, чтобы добиться мира с Израилем. С момента основания национальной администрации мы 25 лет обсуждали мир, но на деле ничего так и не было достигнуто.

В Газе официальный представитель ХАМАС заявил, что движение будет продолжать борьбу со всякими правительствами в Израиле и их агрессивной, направленной на экспансию политикой.

ХАЗЕМ КАСЕМ, официальный представитель движения ХАМАС: На протяжении истории палестинцы жили бок о бок с десятками израильских правительств — правыми, левыми, как они их называют, центристскими, но все они были настроены враждебно, когда дело касалось прав нашего палестинского народа, и все они проводили агрессивную экспансионистскую политику. Здесь важно сохранить силу сопротивления, чтобы дело палестинцев со всеми их принципами жило и процветало.

После того как израильская оппозиция сформировала коалицию, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху написал в Twitter, что все правые депутаты должны противостоять представляющему угрозу для безопасности страны правительству левых. На сегодня Нетаньяху грозит перспектива внезапного окончания его 12-летнего пребывания в кресле премьер-министра.

Представляющий центристов Яир Лапид объявил, что он сумел собрать союзников для формирования коалиционного правительства, всего за 35 минут до окончания отведённого срока. Согласно сделке, заключённой участниками коалиции, националист Нафтали Беннет, бывший министр обороны и IT-миллионер, станет премьер-министром, а затем через два года передаст этот пост Лапиду, бывшему телеведущему и экс-министру финансов. Это соглашение, наконец, позволило подвести итог парламентских выборов 23 марта, на которых ни одна из партий не набрала большинство. Это были уже четвёртые выборы для страны за последние два года.

Дата выхода в эфир 04 июня 2021 года.