Нетаньяху: Израиль продолжит противостоять Ирану — даже в ущерб отношениям с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал разработку Ираном ядерного оружия наиболее серьёзной угрозой своей стране, призвав США не возвращаться в ядерную сделку, передаёт Fox News. При этом премьер подчеркнул, что между хорошими отношениями с США и избавлением от иранской угрозы выберет последнее.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов рискнуть ухудшением отношений с США, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия, что назвал самой серьёзной угрозой стране, сообщает Fox News.

«Я надеюсь, что этого не произойдёт, но если нам придётся выбирать между отношениями с нашим хорошим другом США и противостоянием Ирану, то мы выберем избавление от иранской угрозы», — отметил Нетаньяху на церемонии присяги нового главы разведслужбы Давида Барнеа.

Премьер добавил, что сказал президенту США Джо Байдену, с которым он «дружит на протяжении сорока лет», что с ядерной сделкой или без неё Израиль «продолжит делать всё, что в его силах», чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие.

На фоне продолжающихся переговоров по возвращению США в ядерную сделку Нетаньяху заявил, что надеется, что Соединённые Штаты не вернутся к исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года. В частности, премьер считает, что возвращение к сделке, которая освобождает Иран от санкций в обмен на ограничения ядерной деятельности, «открывает Ирану путь к арсеналу ядерного оружия в условиях международной легитимности».

По словам Нетаньяху, любое соглашение с Ираном должно решать проблему поддержки страной таких группировок, как палестинское движение ХАМАС. В свою очередь, в Тегеране настаивают на том, что ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, настаивая на необходимости возвращения к всеобъемлющему плану действий в его изначальном виде.

Как напоминает Fox News, США вышли из соглашения в 2018 году после того, как бывший президент Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра условий соглашения. Кроме того, бывший глава Белого дома ввёл в отношении Ирана жёсткие санкции, безуспешно пытаясь привлечь Тегеран к новым переговорам. В ответ в попытке оказать давления на мировые державы, сохранившие членство — Германию, Францию, Великобританию, Россию и Китай — Иран стал нарушать условия сделки.

Несмотря на то что Байден в ходе предвыборной кампании обещал, что США вернутся к исполнению соглашения, как Вашингтон, так и Тегеран продолжают ожидать друг от друга первого шага.