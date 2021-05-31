Guardian: израильская оппозиция объединила усилия, чтобы сместить Нетаньяху

Глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннетт и лидер оппозиции Яир Лапид договорились сформировать коалиционное правительство Израиля. Их соглашение должно привести к отставке Биньямина Нетаньяху, который находится в кресле премьера последние 12 лет, пишет The Guardian.

Ультраправый израильский политик Нафтали Беннетт и лидер оппозиции Яир Лапид договорились сформировать коалиционное правительство. Оно должно привести к свержению Биньямина Нетаньяху, который находится у власти 12 лет, пишет The Guardian.

Накануне религиозный националист и глава партии «Ямина» Беннет объявил в телеобращении, что он заключил договор с Лапидом. Тот в последние дни вёл активные переговоры о коалиционном правительстве, которое должно быть сформировано непозднее середины следующей недели, поясняет издание.

«Я намерен сделать всё возможное для формирования правительства национального единства вместе с моим другом Яиром Лапидом, чтобы с божьей помощью вместе мы могли вывести страну из штопора и вернуть Израиль на положенный курс», — сказал лидер «Ямина» во время своего выступления на телевидении.

Беннетт, который хочет аннексировать большую часть оккупированного западного берега реки Иордан, идеологически гораздо ближе к Нетаньяху, чем к бывшему телеведущему Лапиду, который пользуется популярностью среди светского среднего класса. Но сделка может помочь 49-летнему миллионеру добраться до самого высокого поста, отмечает The Guardian.

Согласно не подтверждённым данным, в рамках соглашения Беннетт, который ранее занимал должность министра обороны и образования, должен возглавить правительство еврейского государства на два года. После чего Лапид заменит его до конца четырёхлетнего срока.

Если Лапиду удастся добиться согласия от ряда других партий в течение следующих трёх дней, то он сообщит президенту страны Реувену Ривлину, что может сформировать правительство. Затем этот вопрос будет вынесен на голосование в Кнессете, подчёркивается в статье.

Приведение к присяге нового правительства, а вместе с ним и отказ Нетаньяху от должности, может произойти в течение следующей недели. Несмотря на огромные разногласия, противники действующего премьера, которого преследуют в суде за коррупцию, обвиняют 71-летнего политика в расколе страны и в том, что он пытается удержаться у власти любым способом, утверждает The Guardian.

Правая партия Нетаньяху «Ликуд» получила большинство мест на мартовских выборах, и ей было дано 28 дней на создание коалиционного правительства. Премьер предлагал аналогичную сделку Беннету о разделении власти, но довольно скоро его идея была отвергнута, напоминает издание.

Экс-министр финансов Лапид, партия которого «Йеш Атид» заняла второе место на недавних выборах, в последние дни ускорил политические консультации, приостановленные из-за двухнедельного кровопролития в Газе. Самопровозглашенный центрист и «ястреб в сфере безопасности» стремится создать сложные союзы с партиями всего политического спектра.

Он планирует объединить «Израильскую партию труда» и социал-демократов из МЕРЕЦ с их традиционными врагами. В число последних входит не только Беннетт, но и Авигдор Либерман, который однажды предложил обезглавить «нелояльных» представителей арабского меньшинства страны, которые составляют около 20% от всего населения, обращает внимание The Guardian.

Разношёрстной группе может потребоваться внешняя поддержка со стороны арабских членов парламента, включая исламистов, которые помогут Лапиду получить большинство в 61 место и «свергнуть» Нетаньяху. Однако их идеологические расхождения слишком велики, чтобы быть полноправными членами коалиции, а это означает, что лидеру «Йеш Атид», вероятно, придётся сформировать правительство меньшинства, полагает издание.

При таких значительных политических разногласиях коалиция против Нетаньяху может распасться. Чтобы этого не произошло, ожидается, что она сосредоточиться на экономике и пандемии, избегая серьёзных проблем и сохраняя статус-кво для миллионов палестинцев, живущих в условиях оккупации, заключает The Guardian.