CNN: Нетаньяху так и не удалось сформировать правительство до истечения крайнего срока

Перспективы того, что Биньямину Нетаньяху удастся сохранить за собой пост премьер-министра, теперь выглядят немного менее убедительно, сообщает CNN. Такая ситуация сложилась из-за того, что ему так и не удалось к крайнему сроку сформировать новое правительство.



За несколько секунд до истечения крайнего срока партия Нетаньяху «Ликуд» опубликовала сообщение о том, что она вернула мандат на формирование нового правительства президенту Реувену Ривлину.



Теперь он должен решить, кому из других политических лидеров Израиля он мог бы доверить задачу создания правящей коалиции. Кроме того, он может также избрать какой-то иной путь для достижения прорыва.



Фаворитом на получение мандата является центрист Яир Лапид, партия которого «Еш Атид» заняла второе место на выборах 23 марта. Но даже если ему будет предоставлен мандат, ключевой фигурой в переговорах по формированию коалиционного правительства, похоже, станет Нафтали Беннет, бывший министр обороны и лидер правой партии «Ямина».



Несмотря на то что его партия получила только семь кресел в 120-местном кнессете, Беннетт оказался в исключительном положении: и Нетаньяху, и Лапид уже предложили ему по очереди с одним из них занимать пост премьера. Однако предложение действующего главы правительства Беннет так и не принял.



Как отмечается в статье, мартовские выборы — четвёртые менее чем за два года — рассматривалась прежде всего как референдум по доверию Нетаньяху, который находится на посту премьера уже дольше всех своих предшественников.



Израильский премьер, как напоминает издание, с мая прошлого года находится под судом по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Он отверг все обвинения в свой адрес и использовал их для сплочения своего правого электората, назвав слушания по его делу охотой на ведьм, проводимой либеральными элитами и средствами массовой информации.



Между тем теперь, когда мандат снова оказался в руках президента Ривлина, последний собирается принять решение о своём следующем шаге после консультаций со всеми политсилами. Ожидается, что со своим решением он определится в ближайшие несколько дней.



Вместо того, чтобы отдавать мандат какому-либо политику, он может решить передать его парламенту, фактически пригласив любого из депутатов вернуться к нему в качестве главы большинства из как минимум 61 парламентария.

А пока новое правительство не будет согласовано и не приведено к присяге, премьер-министром Израиля останется Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN.