ARD: «ужасная катастрофа» — десятки израильтян погибли во время религиозного праздника

Жертвами давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле стали по меньшей мере 44 человека, более 100 получили ранения, сообщает ARD. Спасательные работы осложнились тем, что сотни верующих отказались покинуть место происшествия. Причина массовой паники пока неясна.

По данным министерства здравоохранения Израиля, по меньшей мере 44 человека погибли в результате массовой паники во время религиозного праздника на горе Мерон. Утром представитель израильской национальной медицинской службы Маген Давид Адом назвал произошедшее «невероятной катастрофой», пишет ARD.

Ранения получили более 100 человек. Десятки находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Для транспортировки некоторых использовались спасательные вертолеты. Армия обороны Израиля направила на гору Мерон бригады врачей и вертолёты ВВС Израиля для оказания помощи. В полиции сообщили об аресте двух человек — в чём именно они обвиняются, неизвестно.

Президент Израиля Реувен Ривлин написал в Twitter: «С большой тревогой я слежу за сообщениями из Мерона и молюсь об исцелении раненных». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован «ужасной катастрофой на горе Мерон».

Тысячи верующих собрались на горе Мерон, чтобы отметить религиозный праздник Лаг ба-Омер. Ещё до трагедии в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как люди сбивались в кучи, пели, танцевали и прыгали.

Что именно вызвало массовую панику, неясно. По одной из версий, давка началась после того, как несколько участников праздника поскользнулись на ступеньках, спровоцировав «эффект домино». Изначально СМИ сообщали об обрушении трибуны. «Было очень много людей, от 60 до 70 тысяч человек, — рассказал очевидец. — Двигаться было невозможно. Люди упали на землю. Очень много людей упало на землю».

Представитель израильской службы спасения ЗАКА ​​сообщил телевидению, что на месте трагедии «царит хаос», многие дети не могут найти своих родителей. «Я работаю в службе спасения более 20 лет и никогда не видел ничего подобного», — сказал он.

По-видимому, спасательные работы осложнились тем, что сотни исповедующих ортодоксальный иудаизм отказались покинуть место происшествия. По сообщениям СМИ, они не выполнили указания полиции. Недалеко от места трагедии дело дошло до столкновений с полицией. «Они блокируют нас без всякой причины, — цитирует израильская газета Times of Israel слова одного из присутствующих. — Я хочу молиться».

Лаг ба-Омер — это праздник, посвящённый, среди прочего, восстанию иудеев против римлян под предводительством Шимона Бар-Кохбы. Оно вспыхнуло в 132 г. и было подавлено три года спустя, что привело к окончательной утрате еврейской государственности. В Лаг ба-Омер в те времена закончилась эпидемия, которая унесла жизни тысяч учеников рабби Акивы.

Праздник проводится на горе Мерон у места захоронения рабби Шимона бар Иохая, который также участвовал в восстании против римлян. Ежегодно это место посещают тысячи паломников. Традиционно праздник, отмечаемый в день его кончины, сопровождается разведением костров.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия были отменены. В этом году широкое празднование также стояло под вопросом. Министерство здравоохранения Израиля призывало ограничить масштаб празднований, несмотря на то что значительная часть израильтян уже прошла вакцинацию. Однако у министерства по делам религий опасений было намного меньше, сообщает ARD.