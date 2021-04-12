Der Spiegel: в Иране считают, что проблемы с электричеством на ядерном объекте в Нетензе связаны с «терактом»

Проблемы с электросетью на иранском атомном объекте в городе Нетенз вызваны актом «атомного терроризма», пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова вице-президента Ирана Али Акбара Салехи. Между тем, в израильских медиа появилась информация о том, что за атакой на объект в Нетензе якобы стоит «Моссад». Издание отмечает, что центрифуги для обогащения урана, установленные на объекте, нарушают условия иранской ядерной сделки 2015 года.

В Вене проходят непрямые переговоры между Ираном и США по поводу ядерной сделки, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, Израиль, являющийся важнейшим союзником США на Ближнем Востоке, настаивает на том, чтобы условия сделки гарантировали его безопасность.

Между тем, в минувшие выходные Иран сообщил о пуске новых центрифуг для обогащения урана, а также о «террористической атаке» на свой атомный объект в городе Нетенз. Согласно сообщениям иранских СМИ, на объекте возникла проблема с электросетью: пострадавших не было, причины происшествия до сих пор выясняются.

По словам вице-президента Ирана Али Акбара Салехи, в Нетензе имел место акт «атомного терроризма», на который должны отреагировать международное сообщество и МАГАТЭ. Тем временем в израильских СМИ сообщили, что за актом саботажа на объекте в Нетензе стоит «Моссад».

Der Spiegel отмечает, что в минувшую субботу президент Ирана Хасан Рухани провёл торжественную церемонию открытия 200 новых центрифуг типа IR-5 и IR-6 на объекте в Нетензе. Как напоминает издание, согласно условиям ядерной сделки от 2015 года, Иран имел право обогащать уран с помощью старых центрифуг IR-1. Новые центрифуги позволяют Ирану обогащать уран в объёмах и пределах, превышающих допущенные со стороны МАГАТЭ.