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Bloomberg: «окно возможностей не вечно» — США и Иран ждут трудные переговоры по ядерной сделке

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Ирану и США предстоят трудные переговоры с участием ЕС, России и Китая, целью которых является окончание кризиса вокруг ядерной сделки 2015 года, пишет Bloomberg. При этом представители Ирана отметили, что, даже если в этот раз в диалоге не случится прорыва, окно возможностей не закроется — однако открытым вечно оно оставаться всё же не может.
Bloomberg: «окно возможностей не вечно» — США и Иран ждут трудные переговоры по ядерной сделке
Reuters

Ирану и США предстоят трудные переговоры, в рамках которых стороны намереваются покончить с кризисом вокруг ядерной сделки 2015 года, пишет Bloomberg.

Во вторник Тегеран и Вашингтон примут участие во встрече в Вене с участием ЕС, России и Китая — игроков, которые являются участниками этого эпохального соглашения. Цель этих переговоров заключается в том, чтобы наметить путь к возрождению сделки. При этом Иран и США в прямой контакт вступать не собираются.

Обе страны по-прежнему придерживаются кардинально различных позиций относительно путей восстановления договора, из которого в своё время вышел бывший президент США Дональд Трамп. Суть разногласий состоит в том, что, в то время как Иран настаивает на полной и безусловной отмене санкций — что послужит предпосылкой для отказа Тегерана от ядерной программы, — Вашингтон исключает возможность каких бы то ни было «односторонних шагов».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что ожидает «трудных» переговоров, а также не стал прогнозировать никаких прорывов.

Между тем, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что шаги, призванные добиться того, чтобы Вашингтон «откорректировал» свой курс и снял жёсткие антииранские санкции, — это дело держав, которые по-прежнему являются сторонами соглашения.

По его словам, Иран не заинтересован в «поэтапном» подходе к отмене санкций, подтвердив, таким образом, позицию главного переговорщика Тегерана по этому вопросу — заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который уже находится в Вене.

Ранее, как напоминает агентство, Иран нарушил ряд условий ядерной сделки, пойдя на такой шаг более чем через год после выхода из неё США. С тех пор Тегеран не раз отказывался от прямых переговоров с администрацией Байдена по вопросу о возрождении соглашения.

Хотя Хатибзаде и отметил, что даже в случае отсутствия прорыва на переговорах «окно возможностей» для выхода из дипломатического тупика не исчезнет, он предупредил, что это окно всё же не будет «оставаться открытым вечно».

 

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