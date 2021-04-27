Times: Израиль назвал обвинения в апартеиде «пропагандистским памфлетом, оторванным от реальности»

Политика Израиля в отношении палестинцев соответствует всем критериям апартеида, пишет The Times со ссылкой на недавний доклад организации Human Rights Watch. По мнению правозащитников, израильское правительство последовательно притесняет палестинское население, одновременно с этим ставя еврейское население в привилегированное положение. МИД Израиля, в свою очередь, назвал доклад «пропагандистским памфлетом» и посетовал на то, что HRW давно следует «антиизраильской повестке».
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Международный уголовный суд расследовать преступления Израиля, такие как апартеид и гонения, пишет The Times.
В своём недавнем отчёте HRW утверждает, что Израиль «преступил черту», проводя политику апартеида в отношении палестинцев. В отчёте говорится о том, что израильское правительство «методично выдаёт привилегии еврейскому населению, одновременно с этим притесняя палестинцев, особенно на оккупированных территориях». По словам исполнительного директора HRW Кеннета Рота, многие уже давно предупреждали, что израильская политика в отношении палестинцев близка к апартеиду: «наше исследование показало, что власти Израиля переступили эту черту».
Как напоминает The Times, определение апартеида состоит из трёх элементов: намерение сохранить доминирование одной из этнических групп над другой, системное притеснение малой группы доминантной группой и бесчеловечные акты. По мнению HRW, политика Израиля в отношении палестинцев соответствует всем трём критериям.
По мнению профессора Университетского колледжа Лондона Филиппа Сэндса, отчёт HRW заслуживает очень пристального внимания. Сэндс отметил, что отчёт должен немедленно обеспокоить всех, кто заботится о человеческом достоинстве.
В МИД Израиля отчёт HRW назвали «пропагандистским памфлетом, не имеющим связи с реальностью», сообщает The Times. В ведомстве отметили, что HRW уже давно воспроизводит антиизраильскую повестку.
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