TOI: Израиль отказался от планов по аннексии Иорданской долины

03:00
Решетников рассказал о мерах поддержки бизнеса
Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о мерах поддержки бизнеса.
03:00
Поветкин: будет интересно провести бой с Уайтом
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал организацию поединка с британцем Диллианом Уайтом.
03:00
Прямое сообщение Симферополь — Белгород откроют 28 июня
Первый прямой рейс из Белгорода в Симферополь прибудет 28 июня.
03:00
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для перехвата самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны.
03:00
Тарасова считает, что Тутберидзе заслужила звание лучшего тренера сезона
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что россиянка Этери Тутберидзе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона.
03:00
Трамп пообещал вандалам тюремные сроки в десять лет
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.
03:00
Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты
Россия по основным параметрам достигла цели по ликвидации крайней нищеты, говорится в представленном в ООН национальном обзоре по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).
03:00
Ярошенко: при Драчёве возникли финансовые проблемы и нарушилась коммуникация внутри СБР
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России, на которой глава организации Владимир Драчёв может быть смещён с должности.
03:00
Путин и президент Киргизии обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
03:00
Источник: фигурист Коляда переходит к тренеру Мишину
Российский фигурист Михаил Коляда в ближайшее время должен начать тренировки в группе Алексея Мишина.
03:00
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции
В бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции нет ошибки с лингвистической точки зрения, заявила ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.
03:00
В Севастополе рассказали о программе празднования Дня молодёжи
В Севастополе рассказали о программе праздничных мероприятий в честь Дня молодёжи.
03:00
В «Оренбурге» пояснили, почему клуб не будет играть молодёжным составом с «Краснодаром»
Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала официальное заявление о том, что 27 июня не сможет сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
03:00
Ленинградский зоопарк возобновит работу 29 июня
Ленинградский зоопарк возобновит работу в понедельник, 29 июня.
03:00
В Оренбургской области рассказали о ситуации с COVID-19
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.
03:00
Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции проанализировали аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности и договорились активизировать диалог по контролю над вооружениями.
03:00
Тактаров заподозрил Тайсона в обмане
Бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что видео с тренировок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона вызывают у него сомнения.
03:00
Спасатели предупредили о жаре до +30 °С в Ленобласти
Спасатели предупредили о жаре, грозе и кратковременных дождях в Ленинградской области в субботу, 27 июня.
03:00
Эколог оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами
Эколог, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами.
03:00
В Британии за сутки умерли 186 человек с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 186 и достигло 43 414, свидетельствуют данные британского Минздрава.
03:00
Чупков приступил к тренировкам в открытом бассейне в Москве
Двукратный чемпион мира в плавании брассом россиянин Антон Чупков приступил к тренировкам в открытом бассейне в Москве.
03:00
Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение
Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение до 15 июля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
«Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в 24-м туре РПЛ
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» и «Сочи» не выявили победителя.
03:00
Полиция не считает инцидент в Глазго терактом
Инцидент в Глазго, где неизвестный напал с ножом на людей, не рассматривается как теракт. сообщила полиция Шотландии.
03:00
Эксперт оценил популярность каршеринга в России
Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов оценил популярность каршеринга в России.
03:00
Жители Калининградской области оценили баланс между личной жизнью и работой
В Калининградской области провели опрос, посвящённый балансу между личной жизнью и работой. Его участниками стали почти 4,5 тыс. человек.
03:00
Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона.
03:00
ФМБА направляет сводный медотряд на космодром Байконур
Федеральное медико-биологическое агентство России направляет отряд медиков на комплекс Байконур для недопущения распространения там коронавирусной инфекции.
03:00
Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
03:00
В Госдуме оценили заявление Киева о голосовании по поправкам в Крыму
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв МИД Украины к международным партнёрам усилить антироссийские санкции из-за голосования по поправкам к Конституции России в Крыму.
03:00
Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после победы над американцем Элом Яквинтой, которая принесла ему титул.
03:00
Эксперты прокомментировали изменение цен на новые автомобили в мае — июне в России
Эксперты прокомментировали изменение цен на новые автомобили разных брендов в мае — июне 2020 года в России.
03:00
Глушаков впервые в карьере забил в трёх матчах РПЛ подряд
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые в карьере отметился забитыми мячами в трёх матчах РПЛ подряд.
03:00
Эксперт прокомментировал позицию российских банков по золоту
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал позицию российских банков по золоту, в том числе сообщения о том, что они стали увеличивать запасы после полугода сокращения.
03:00
В Татарстане рассказали о средней зарплате в январе — апреле
Средняя зарплата в Татарстане в январе — апреле 2020 года составила 37,6 тыс. рублей, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
03:00
США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга
Соединённые Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
03:00
В Петербурге предупредили об изменении движения транспорта 27 и 28 июня
В комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали, что из-за подготовки и проведения праздника «Алые паруса» изменится движение городского транспорта.
03:00
В Нижнем Новгороде спустили на воду сухогруз «Красное Сормово»
В Нижнем Новгороде со стапелей завода «Красное Сормово» спустили на воду новый сухогруз класса «река — море» «Пола Алексия».
03:00
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций — 2020/21
УЕФА опубликовал расписание группового этапа Лиги наций — 2020/21.
03:00
В Нижегородской области рассказали о расследовании по факту обнаружения свалки
В Росприроднадзоре заявили о проведении административного расследования после обнаружения в Володарском районе возле посёлка Золино около 100 бочек и канистр с химическими отходами.
03:00
Дмитрий Харатьян проголосовал по поправкам к Конституции
Заслуженный артист России Дмитрий Харатьян принял участие в голосовании по Конституции.
03:00
В АТОР оценили ситуацию с возобновлением международного авиасообщения
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.
03:00
В Калининградской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
В Калининградской области до 10 июля продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
03:00
Прядкин: надеемся, «Ростов» и «Арсенал» сыграют боевыми составами
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что матч 24-го тура чемпионата «Ростов» — «Арсенал» состоится согласно расписанию.
03:00
В Нижнем Новгороде прокомментировали пожар в музее имени Горького
Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон прокомментировал пожар в Литературном музее имени Горького.
03:00
Эксперт оценил открытие автокинотеатров в России
Директор Института театра, кино и телевидения Университета «Синергия» Евгений Цвимадзе оценил открытие автомобильных кинотеатров в России.
03:00
Экс-начальнику Генштаба Украины сообщили о подозрении в госизмене
Украинская прокуратура изменила подозрение экс-начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимиру Замане по делу о госизмене.
03:00
Энтомолог оценил активность комаров этим летом
Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров оценил активность комаров этим летом.
03:00
В Совфеде прокомментировали запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с 30 июня.
03:00
Вирусолог оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19.