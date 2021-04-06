Euronews: Нетаньяху назвал обвинения в коррупции попыткой государственного переворота

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил прокуратуру в попытке государственного переворота из-за дела о коррупции. Как передаёт Euronews, политик в очередной раз категорически отверг обвинения в злоупотреблении положением, в мошенничестве и получении взяток.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил прокуратуру в попытке государственного переворота из-за дела о коррупции. С таким заявлением он выступил на заседании Окружного суда Иерусалима, где главу правительства обязали выслушать выступление государственного обвинителя. Политик вновь категорически отверг обвинения в злоупотреблении положением, в мошенничестве и получении взяток.
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля:Весь этот процесс против меня стал следствием злоупотребления властными полномочиями, возложенными на прокуратуру. Это — попытка государственного переворота.
После этого выступления премьер-министр покинул здание суда.
Прокурор Лиат Бен-Ари на заседании говорила, что собраны многочисленные доказательства вины Нетаньяху. По версии следствия, политик пользовался поддержкой крупных СМИ, которые публиковали материалы в интересах Нетаньяху в обмен на помощь в решении проблемных вопросов. Кроме того, как считает прокуратура, он получал дорогие подарки, которые по сути были взятками.
Обвинения премьер-министра в коррупции называют одной из главных причин политического кризиса в Израиле, где в марте прошли уже четвёртые досрочные парламентские выборы за два года. Хотя партия главы правительства «Ликуд» потеряла часть мандатов, сохранив первенство, Нетаньяху рассчитывает на формирование новой коалиции, которая позволит ему остаться у власти.
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