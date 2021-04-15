СТРАНА: Кличко поздравил Израиль и напомнил о киевлянке Голде Меир

В честь Дня независимости Израиля киевскую мэрию подсветили в цвета израильского флага. Как пишет «СТРАНА», мэр украинской столицы Виталий Кличко на открытии инсталляции поблагодарил Израиль за поддержку, а также напомнил, что у истоков государства Израиль стояли выходцы с Украины, в частности, киевлянка Голда Меир.

14 апреля в Израиле начались торжества по случаю Дня независимости, и власти Киева оригинально поздравили ближневосточное государство с его главным официальным праздником. Как пишет «СТРАНА», киевскую мэрию подсветили в цвета флага Израиля.

Открыли световую инсталляцию мэр украинской столицы Виталий Кличко и чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Джоэль Лион. Подсвечена сине-белыми цветами киевская мэрия будет до 15 апреля.

«Мы гордимся, что в нашей стране и в Киеве, в частности, есть такой надежный партнёр, как Израиль, с которым мы сотрудничаем, у которого учимся и перенимаем современные технологии управления городом. Это сотрудничество очень важно для нас. Есть у нас и общие трагические страницы. Это Бабий Яр — одна из самых страшных трагедий человечества. Но есть и светлые страницы. Ведь у истоков государства Израиль стояли и выходцы из Украины. В частности, киевлянка Голда Меир», — заявил Виталий Кличко.

Как напоминает издание, независимость Израиля была провозглашена 14 мая 1948 года. Определение даты этого праздника имеет свои особенности. Празднику всегда предшествует День памяти. Оба дня могут изменить свою дату. В этом году День независимости Израиля приходится на 15 апреля.