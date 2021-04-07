Главред: украинский инфекционист призвал немедленно ввести в Киеве комендантский час

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве уже сейчас критическая, поэтому в городе необходимо вводить комендантский час, уверен старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, кандидат медицинских наук, инфекционист Владимир Курпита. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», данная практика широко применяется в европейских странах и является достаточно эффективной, так как помогает прервать цепочки передачи коронавирусной инфекции.

Комендантский час в Киеве нужно вводить уже сейчас, потому что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в украинской столице критическая, а в больницах катастрофически не хватает мест с кислородом. Об этом в комментарии «Главреду» рассказал старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, кандидат медицинских наук, инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Как пишет издание, прежде всего врач объясняет эту необходимость переполнением киевских больниц.

«Выжидать нечего — комендантский час нужен уже сейчас. Потому что уже сегодня заполненность коек в Киеве дошла до ручки! Чего ещё ждать? В большинстве больниц койки заняты на 100 процентов и более. Власть больше не может дорисовывать места. При таких условиях госпитализация фактически будет равна смертному приговору, поскольку кислорода на дополнительные койки просто может не хватить», — подчеркнул Владимир Курпита.

Инфекционист отметил, что практика введения комендантского часа широко применяется в европейских странах и является достаточно эффективной, так как помогает прервать цепочки передачи коронавирусной инфекции.

«Впрочем, эффективной она является, только если имеются возможности, силы и ресурсы для того, чтобы проверять соблюдение этих ограничений. Если этого контроля не будет, то всё сведётся к пустой болтовне. Нам остаётся только одно — ввести административные меры. Комендантский час — это те же ограничения, но с усилением админответственности граждан», — добавил Курпита.

Кроме того, эксперт отметил, что ввести комендантский час, как и любые другие ограничения, с точки зрения эпидемиологии, нужно на период в 2—4 недели.

«Чтобы увидеть эффект от карантинных ограничений, следует выдержать два инкубационных периода. Инкубационный период при обычном течении коронавирусной инфекции составляет 14 дней, поэтому введение жёстких мер должно длиться не менее четырёх недель. Если принять во внимание, что британский и другие новые штаммы, выявленные на Украине, имеют меньший инкубационный период (3—7 дней), тогда эффект от ограничений можно будет увидеть за две недели», — пояснил Курпита.