24 канал: из-за распространения коронавируса Киев оказался в красной зоне карантина

С сегодняшнего дня украинская столица оказалась в красной зоне карантина в связи с распространением коронавируса. Как передаёт «Телеканал новин 24», в Киеве закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее. Работу общественного транспорта власти города решили не останавливать.
С 23 марта Киев оказался в красной зоне карантина. Однако, передаёт «Телеканал новин 24», ограничения в городе власти ввели самостоятельно на несколько дней раньше.
В украинской столице закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее. Групповые спортивные занятия отменены.
Проведение религиозных богослужений разрешено только в случаях, если обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека. Также запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
В школах детей после каникул, которые начались на прошлой неделе, будут учить дистанционно до 9 апреля. Ученики младшей школы и специальных учреждений образования будут учиться, как и раньше. Детские сады работают в обычном режиме.
Как отмечает канал, ранее работа общественного транспорта в областях красной зоны была полностью запрещена, однако недавно кабмин разрешил городским комиссиям выбирать самостоятельно: разрешать работу транспорта или запрещать. Поэтому в администрации города решили, что работу общественного транспорта не будут останавливать. В Киевском горсовете уверены, что прекращать пассажирские перевозки нельзя.
В России утверждён новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений. Соответствующий приказ главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на интернет-портале правовой информации.
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