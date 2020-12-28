1+1: новогодняя шляпа снова вернулась в центр Киева

17:31
В Госдуме поддержали решение сделать 31 декабря выходным во всех регионах
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировал в беседе с RT решение всех российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.
17:30
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Российский президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре поздравили друг друга с предстоящим Новым годом, сообщили в Кремле.
17:24
Лэмпард заявил, что «Челси» не претендует на победу в АПЛ
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил перспективы своей команды побороться за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).
17:23
Армения и Азербайджан провели обмен пленными
Армения и Азербайджан при посредничестве российской стороны провели обмен пленными. Об этом заявил командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов.
17:11
Мама Щербаковой призналась, что предлагала дочери облегчить произвольную программу на ЧР
Мама победительницы чемпионата России по фигурному катанию Анны Щербаковой Юлия рассказала о выступлении дочери на турнире в Челябинске после тяжёлой болезни.
17:10
МИД назвал темы предстоящих переговоров Лаврова с Чавушоглу
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи 29 декабря в Сочи обсудят налаживание деятельности российско-турецкого центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
17:02
Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве шестого Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.
16:58
Цорн назвал самую большую проблему, с которой столкнулся в «Спартаке»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что ему было трудно совладать с постоянным давлением со стороны болельщиков, а также бывших игроков красно-белых.
16:54
Кадыров заявил о ликвидации в Грозном двух террористов
В результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, нападавшие были уничтожены. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
16:52
Голикова рассказала о планируемом объёме поставок вакцины в регионы
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в российские регионы в декабре и январе поступит более 1 млн доз вакцины от коронавируса.
16:49
Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России впервые включил физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарёва, в реестр СМИ-иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
16:48
В Армению при посредничестве России вернулись четверо пленных
В Армению при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста вернулись четверо пленных, сообщил армянский вице-премьер Тигран Авинян.
16:45
Лобов проиграл суд бывшему менеджеру и должен выплатить более 5 млн рублей
Российский менеджер Артём Харланов отсудил более 5 млн рублей у экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артёма Лобова.
16:36
Голикова оценила целесообразность долгосрочных прогнозов по COVID-19
В абсолютном большинстве регионов в настоящее время наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом долгосрочные прогнозы по ситуации с COVID-19 в России строить бессмысленно, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
16:34
Организаторы Australian Open прокомментировали отказ Федерера от участия в турнире
Глава Федерации тенниса Австралии и директор Australian Open Крэйг Тайли прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера отказаться от выступления на турнире 2021 года.
16:34
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Российская сторона объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии.
16:34
Линекер отреагировал на песню Слуцкого в новогоднем ролике «Рубина»
Бывший английский футболист, а ныне журналист и телеведущий Гари Линекер отреагировал на новогоднее видео казанского «Рубина» с участием главного тренера команды Леонида Слуцкого.
16:31
Голикова заявила, что в правительстве России были ковид-диссиденты
В правительстве России были ковид-диссиденты, но в настоящее время их уже нет. Об этом в программе «Познер» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
16:21
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега»
Российский лидер Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
16:21
В России все регионы объявили 31 декабря выходным днём
Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря 2020 года выходным днём.
16:06
В России разрабатывают препарат от коронавируса на основе антител
В России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусной инфекцией на основе антител, при этом возможно создание нескольких таких лекарственных средств, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
16:06
Гинцбург рассказал об испытаниях «Спутника V» с участием пожилых
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости заявил, что участники испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» старшего поколения чувствуют себя хорошо.
16:02
Голикова оценила меры по закрытию границ в борьбе с коронавирусом
Введённые ограничения на въезд в Россию и выезд из неё оказали положительное влияние в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
15:59
Месси высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону»
Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказал мнение о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего «Пари Сен-Жермена» Неймара.
15:47
Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
Заслуженная артистка России Валентина Широнина скончалась в Новосибирске в возрасте 78 лет от последствий заболевания коронавирусом, сообщили в региональном отделении Союза театральных деятелей.
15:44
Новак заявил о возможности стабилизации рынка нефти в 2021 году
Вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Россия 24» заявил, что в 2021 году рынок нефти может вернуться к уровню, на котором он находился до пандемии.
15:38
Тарасенко признался, что надеялся стать новым капитаном «Сент-Луиса»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказал мнение о своём назначении ассистентом капитана команды в пятом сезоне подряд.
15:32
Актёр Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом
Актёр Сергей Жигунов подтвердил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
15:29
Новак уверен в завершении строительства «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
15:23
Врио главы Фонда кино назначен Фёдор Соснов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Фёдора Соснова на пост временно исполняющего обязанности главы Фонда кино.
15:17
Эксперты назвали города России с самыми высокими новогодними ёлками
Стали известны российские города с самыми высокими новогодними ёлками. Рейтинг составили специалисты портала «Турстат».
15:17
В Подмосковье рассказали о графике вакцинации от COVID-19 в праздники
В период новогодних праздников вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 не будут проводить только два дня — 1 и 7 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
15:16
Эксперт прокомментировал возможные причины ЧП с судном «Онега»
Член правления Союза рыбопромышленников Севера, глава комитета по рыбохозяйственной политике Мурманской областной думы Геннадий Степахно поделился мнением относительно причин, по которым в Баренцевом море могло затонуть российское судно «Онега» с 19 рыбаками на борту.
15:14
Эксперты подсчитали стоимость салата сельдь под шубой
Салат селёдка под шубой для россиян подорожал на 8% в 2020 году.
15:13
Хоккеист Тарасенко рассказал, как проходит его восстановление после операции
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как проходит его восстановление после операции на плече.
15:11
Диетолог дала рекомендации по выбору блюд в новогодние праздники
Врач-диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по выбору блюд в новогодние праздники.
15:08
Самолёт со спасательными капсулами вылетел на место ЧП с судном «Онега»
Самолёт морской авиации Северного флота Ил-38 с четырьмя спасательными капсулами на борту вылетел к месту затопления рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море.
15:05
ТАСС: в Грозном при нападении погибли два сотрудника полиции
В Грозном в результате нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
15:01
В Росрыболовстве назвали предварительную причину крушения судна «Онега»
Предварительной причиной крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
14:57
Майгуров высказался о причинах неудачных выступлений сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение о безвыигрышной серии национальной команды на этапах Кубка мира по биатлону.
14:51
Послы стран ЕС одобрили применение соглашения о торговле с Британией
Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза одобрил временное применение соглашения между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после брексита.
14:48
Запись на вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет открыта в Подмосковье
В Московской области запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открылась для лиц старше 60 лет. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
14:39
В «Союзе отцов» пояснили, зачем школам советник по воспитательной работе
Исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Солёнов рассказал, почему в школах вводится новая должность — советник директора по воспитательной работе.
14:38
Матыцин: надеюсь, что мы начали новую историю с ВФЛА
Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о ситуации с восстановлением в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
14:37
Эксперт прокомментировал рост стоимости биткоина
Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев прокомментировал рост стоимости биткоина.
14:35
Экономист дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году
Экономист Виталий Калугин дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году.
14:33
Титов на встрече с Путиным предложил новые меры поддержки бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер поддержки бизнеса.
14:32
Фрейндлих до госпитализации неделю лечилась от коронавируса дома
Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19, в течение недели до этого лечилась дома.
14:23
Экономист оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году
Экономист Константин Селянин оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году.
14:22
Губернатора Ульяновской области госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи настояли на его госпитализации из-за коронавируса.