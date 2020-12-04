«Спасибо, что не кастрюля»: главную новогоднюю ёлку на Украине украсили шляпой вместо звезды
В Киеве главная новогодняя ёлка традиционно находится на Софийской площади. Уже начат её монтаж, а огни торжественно зажгут 19 декабря — в День Святого Николая. Однако, как пишет «СТРАНА», детали декора стали известны только сейчас. Например, звезду, которая в последние годы венчала верхушку ёлки, заменили шляпой, сделанной из лозы и гирлянд. Новое украшение уже начали обсуждать в соцсетях.
«Это ещё скажите спасибо, что на главной ёлке страны будет шляпа, а не кастрюля», — написал журналист Макс Назаров.
«В Киеве вместо Вифлеемской звезды на ёлку водрузили хогвартскую Сортировочную шляпу.
— Только не Слизерин… Только не Слизерин…
— Ты уверен? Точно? Ну что ж… Гр… Бобруйское тракторное училище!!!
Непонятно только, почему не кастрюлю?! Было бы гораздо аутентичнее», — написала адвокат Татьяна Монтян.
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